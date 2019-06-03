Футбол

Мальдини станет новым техническим директором «Милана»Чемпионат 02:27

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Бывший защитник «Милана» Паоло Мальдини в ближайшее время станет новым техническим директором клуба, сообщает La Gazzetta dello Sport. Ранее бывший футболист россонери занимал в клубе должность директора по стратегическому развитию.
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Мальдини станет новым техническим директором «Милана»

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