Мальдини стал техническим директором «Милана»Бомбардир.ру 12:34

Мальдини работал в «Милане» директором по стратегическому развитию. Также клуб назначил Звонимира Бобана на пост главного футбольного директора. Мальдини выступал за «Милан» с 1985 по 2009 год.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Происшествия В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.

Религия Троицкая родительская суббота: как ее правильно провести? Среди этих суббот есть такие, когда во время богослужения мы особенным образом поминаем наших усопших близких - эти дни и называются "родительские".

Транспорт В России на дорогах скоростной лимит увеличат до 130 километров в час Скоростной лимит в России могут увеличить на некоторых трассах до 130 километров в час после утверждения нового ГОСТа.

Интернет В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.

Наука В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.

Происшествия Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.

Происшествия В селе под Пензой начали разгонять селян из-за конфликта с цыганами В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.

Шоу-бизнес Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

Футбол «ПСЖ» объявил о назначении Леонардо на пост спортивного директора «ПСЖ» на официальном сайте объявил о возвращении в клуб Леонардо, который вновь будет работать на посту спортивного директора.

Политика Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.

Экономика Почти треть военных хотят открыть свой бизнес после окончания службы - Промсвязьбанк Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.

Политика ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке Мониторинговая миссия ООН предоставила Украине свои рекомендации к нему украинским органам власти.

Армия и оружие Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.

Экономика Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).

Армия и оружие Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.

Технологии Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.

Наука В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Наука Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.

Футбол Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистов Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.

Происшествия Российского сноубордиста застрелили в США В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.