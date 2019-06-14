Футбол

Мальдини стал техническим директором «Милана»Бомбардир.ру 12:34

Мальдини работал в «Милане» директором по стратегическому развитию. Также клуб назначил Звонимира Бобана на пост главного футбольного директора. Мальдини выступал за «Милан» с 1985 по 2009 год.
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Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором

Советский спорт09:05

Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан — спортивный директор

Sport24.ru08:27

Бобан покинул ФИФА и вошел в руководство «Милана», Мальдини - технический директор

Спорт-Экспресс08:38

Бобан покинет пост в ФИФА и станет руководителем футбольного отдела «Милана»

Чемпионат09:09

«Милан» назначил Бобана руководителем футбольного отдела, Мальдини – техническим директором

Sports.ru08:58

Паоло Мальдини занял должность технического директора «Милана»

РИА Новости09:14

Мальдини стал техническим директором «Милана», Бобан — главным футбольным директором клуба

Матч ТВ09:47
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Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Подмосковье

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Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
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В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
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Скандальная блогерша из Северной Осетии устроила стрельбу в Чечне

Стрельбу устроила скандально известная блогерша из Северной Осетии Малика Джикаева.
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В селе Чемодановка Пензенской области, где произошел конфликт между местными жителями и цыганами, начал работать ОМОН.
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Кино

Дэниэл Рэдклифф снимется в сериале «Несгибаемая Кимми Шмидт»

В главной роли снимается актриса Элли Кемпер.
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Имя нового избранника Ани Лорак узнали СМИ

Певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на телеграм канал.
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Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
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Футбол

«ПСЖ» объявил о назначении Леонардо на пост спортивного директора

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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
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Расследующая крушение MH17 группа проведет пресс-конференцию 19 июня

Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing MH17 на Украине в июле 2014 года, проведет пресс-конференцию 19 июня.
Обновлено в 11:54
Экономика

Почти треть военных хотят открыть свой бизнес после окончания службы - Промсвязьбанк

Почти треть военнослужащих хотят открыть собственный бизнес после ухода в запас и больше половины из них заинтересованы в соответствующем обучении, сообщил РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин.
Обновлено в 20:25
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ООН предоставила Украине рекомендации по закону о госязыке

Мониторинговая миссия ООН предоставила Украине свои рекомендации к нему украинским органам власти.
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Обновлено вчера в 22:36
Армия и оружие

Иран обвинили в попытке сбить беспилотник США перед атакой на танкеры

Напомним, США обвинили Иран в нападении на танкеры и уже направили в Оманский залив ракетный эсминец.
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Экономика

Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года

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Новые корпуса военного института открыли в Ленобласти

В Ленобласти состоялось открытие новых и модернизированных учебных корпусов автодрома Военного института Военной академии МТО им. А.В. Хрулева.
Обновлено в 16:38
Технологии

Крупнейший в мире самолёт продают за $400 млн

Экспериментальный самолёт-катамаран Stratolaunch, разработанный для воздушного запуска ракет-носителей, продаётся за $400 миллионов, сообщил канал CNBC.
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Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

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Российские ученые создадут часы для прогнозирования землетрясений

Как отмечают ученые, которые уже давно трудятся над этой технологией, с помощью атомных оптических часов нового поколения, аналогов которым в России нет, можно улучшить качество навигации, создавать навигационные карты, контролировать изменение ледяного покрова планеты и уровень Мирового океана.
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Кержаков рассказал о влиянии ЕГЭ на молодых футболистов

Тренер юношеской сборной по футболу Александр Кержаков рассказал, как единый государственный экзамен влияет на игроков команды.
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Российского сноубордиста застрелили в США

В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
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Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Политики и бизнесмены, связанные с Демократической партией Молдавии, в пятницу вечером покидают страну, сообщают местные СМИ.
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Звонимир Бобан
Югославский футболист
Югославский и хорватский футболист, спортивный журналист и функционер. Бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии. С 2016 года занимает должность заместителя генерального секретаря ФИФА.
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