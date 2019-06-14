Футбол

Мальдини стал техническим директором «Милана»Бомбардир.ру 12:34

Мальдини работал в «Милане» директором по стратегическому развитию. Также клуб назначил Звонимира Бобана на пост главного футбольного директора. Мальдини выступал за «Милан» с 1985 по 2009 год.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором

Советский спорт09:05

Бобан покинул ФИФА и вошел в руководство «Милана», Мальдини - технический директор

Спорт-Экспресс08:38

Мальдини стал техническим директором «Милана», Бобан — главным футбольным директором клуба

Матч ТВ09:47

Бобан покинет пост в ФИФА и станет руководителем футбольного отдела «Милана»

Чемпионат09:09

«Милан» назначил Бобана руководителем футбольного отдела, Мальдини – техническим директором

Sports.ru08:58

Паоло Мальдини занял должность технического директора «Милана»

РИА Новости09:14

Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан — спортивный директор

Sport24.ru08:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 13:58, Вашингтон
Происшествия

Торпеды не использовались при атаке на танкеры в Оманском заливе

Обновлено вчера в 14:22
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 07:53
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Ирина Шейк в чулках и прозрачном топе вышла на подиум

Ирина Шейк впервые после расставания с Брэдли Купером вышла на подиум. Супермодель сменила за время показа несколько нарядов.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Нашелся пропавший кот Бари Алибасова

PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Общество

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков

Роскомнадзор заблокировал форум с данными клиентов российских банков. Об этом сообщается на сайте федеральной службы.
Обновлено в 12:49
Общество

На фоне скандала уволен замдиректора театра Образцова

Уволен первый замдиректора кукольного театра имени Сергея Образцова Юрий Шерлинг, сообщает MK.
Обновлено в 09:03
Политика

Зеленский с помощью соцсетей выбирает главу Львовской области

Президент Украины Владимир Зеленский с помощью соцсетей пытается выбрать одного из трех кандидатов на пост главы Львовской облгосадминистрации (ОГА).
Обновлено в 13:27
Политика

На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР

Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Политика

Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года

Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
Обновлено в 06:46
Происшествия

Губернатор выступил на народном сходе по теме конфликта с цыганами

Обновлено в 12:50
Политика

Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги

Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Технологии

Visa, Mastercard, PayPal и Uber инвестируют в криптовалюту Facebook

Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, всего в новую криптовалюту Facebook, получившую название Libra, вкладываются 12 компаний.
Обновлено в 05:04
Политика

Водная блокада Крыма ударила по самой Украине

Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено в 00:38
Общество

Сергей Собянин вручил премии города Москвы в области медицины

Накануне Дня медицинского работника Сергей Собянин вручил столичным врачам премии города Москвы и поздравил их с наступающим праздником, который отмечается 16 июня.
Обновлено в 12:44
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

Обновлено в 05:16
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия

Российский сноубордист застрелен в США

По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына

26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Полиция задержала по подозрению в причастности к убийству младшего ребенка четы Соколовых, которому сейчас 15 лет.
Обновлено в 13:46
Политика

Путин уволил двух генералов после скандала с делом Голунова

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении их от занимаемых должностей. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 06:53
Шоу-бизнес

Светлана Лобода примерила купальник с необычными рисунками

Лобода выбрала необычный раздельный купальник от бренда TTSWTRS.
Обновлено в 13:31
Игры

Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords

Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Козак объединил ZIK, «112 Украина» и NewsOne в крупнейший на Украине медиахолдинг

Украинский медиамагнат Тарас Козак 14 июня 2019 года купил телеканал ZIK и объявил о создании медиахолдинга, в который также войдут каналы «112 Украина» и NewsOne.
Обновлено в 11:28
Авто

5 лучших авто для семьи с детьми 2019

К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено в 10:40
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Транспорт

Строительство второго моста в Костроме утверждено Правительством РФ

Обновлено в 07:19
Политика

Парубий передал в КС Украины документ о существовании коалиции в Раде

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что передал в Конституционный суд документ о составе двух фракций, входящих в коалицию.
Обновлено в 09:27
Происшествия

Задержан экс-замглавы ГУ ФСИН по Петербургу и Ленобласти

Обновлено в 13:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Звонимир Бобан
Югославский футболист
Югославский и хорватский футболист, спортивный журналист и функционер. Бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии. С 2016 года занимает должность заместителя генерального секретаря ФИФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Паоло Мальдини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, один из лучших защитников мирового футбола за всю его историю, многолетний капитан сборной Италии и «Милана». Играл на позиции центрального и левого защитника. Ныне - директор по стратегическому развитию «Милана».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное