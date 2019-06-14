Футбол

Мальдини стал техническим директором «Милана»Бомбардир.ру 12:34

Мальдини работал в «Милане» директором по стратегическому развитию. Также клуб назначил Звонимира Бобана на пост главного футбольного директора. Мальдини выступал за «Милан» с 1985 по 2009 год.
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