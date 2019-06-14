Футбол
Мальдини назначен на пост технического директора «Милана»RT на русском 10:19
Мальдини начал работать в системе клуба в августе 2018 года, заняв пост директора по стратегическому развитию. В новой должности он будет тесно сотрудничать с генеральным директором красно-чёрных Звонимиром Бобаном. В минувшем сезоне «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии.
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Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором
Советский спорт09:05
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:26, Вашингтон
Политика
Уволенное Додоном правительство Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии решила, что уволенное президентом Игорем Додоном правительство Павла Филипа уходит в отставку, сообщил вице-председатель партии Владимир Чеботарь.
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Политика
ПЦУ пригрозила Филарету из-за планов созвать собор
В ПЦУ заявили, что патриарх Филарет Денисенко не имеет право созывать единолично православный собор. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Армия и оружие
СБУ заявила о виновности России в крушении Ил-76 в Донбассе
Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о наличии "неопровержимых доказательств" вины России в крушении Ил-76 в Донбассе.
Обновлено в 05:24
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
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Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Футбол
Артем Дзюба: «Пенальти Испании должен был бить Игнашевич»
Нападающий сборной России и «Зенита» Артем Дзюба вспомнил эмоции, которые испытал в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против Испании.
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Политика
Климкин может стать послом Украины в США, узнали СМИ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин может стать послом в США.
Обновлено в 11:23
Игры
Valve выпустила свою версию Auto Chess — Dota Underlords
Компания Valve презентовала собственную версию модификации Dota Auto Chess, которая получила название Dota Underlords.
Обновлено вчера в 16:35
Общество
Роскомнадзор заблокировал сайт с базами персональных данных 900 тысяч клиентов российских банков
Как сообщили в ведомстве 14 июня, на ресурсе «были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков».
Обновлено в 12:12
Футбол
Бывший физиотерапевт «Ливерпуля» и «Реала» перешел в «Зенит»
Ледесма в 2002 году начал профессиональную карьеру в испанской «Эстремадуре» в качестве физиотерапевта.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что за атакой на танкеры в Оманском заливе стоял Иран.
Обновлено в 08:59
Авто
В России разлюбили седаны и хэтчбеки
По словам автоэкспертов, за последние 12 лет количество жителей РФ, при покупке авто сделавших выбор в пользу седанов, сократилось без малого в полтора раза – с 47 процентов до 30.
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«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в московском аэропорту Шереметьево 5 мая.
Обновлено в 07:34
Религия
Православные 15 июня отметят Троицкую родительскую субботу
На Троицкую родительскую субботу принято поминать покойных родственников.
Обновлено в 04:11
Общество
Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день
Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Общество
В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях
Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено в 07:30
Наука
Выявлена причина уплотнения стенок артерий и возможное лечение
Обновлено в 04:40
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Гаджеты
Анонсирован недорогой смартфон BQ-5528L Strike Forward
Спецификации BQ-5528L Strike Forward включают адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, два слота для SIM-карт формата nanoSIM, модем LTE, сканер отпечатков пальцев, а также ИК-порт.
Обновлено в 07:30
Политика
Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:43
Политика
Володин рассказал, на каких условиях Россия вернется в ПАСЕ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что может помешать российской делегации участвовать в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье
Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге
Туляк в Таиланде заразился лихорадкой денге. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 06:42