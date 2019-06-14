Футбол

Мальдини стал техническим директором «Милана»Бомбардир.ру 12:34

Мальдини работал в «Милане» директором по стратегическому развитию. Также клуб назначил Звонимира Бобана на пост главного футбольного директора. Мальдини выступал за «Милан» с 1985 по 2009 год.
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Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором

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Мальдини стал техническим директором «Милана», Бобан — главным футбольным директором клуба

Матч ТВ09:47

Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан — спортивный директор

Sport24.ru08:27

«Милан» назначил Бобана руководителем футбольного отдела, Мальдини – техническим директором

Sports.ru08:58

Паоло Мальдини занял должность технического директора «Милана»

РИА Новости09:14

Бобан покинул ФИФА и вошел в руководство «Милана», Мальдини - технический директор

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Паоло Мальдини
Итальянский футболист
Итальянский футболист, один из лучших защитников мирового футбола за всю его историю, многолетний капитан сборной Италии и «Милана». Играл на позиции центрального и левого защитника. Ныне - директор по стратегическому развитию «Милана».
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