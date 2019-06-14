Футбол

Мальдини и Бобан назначены на руководящие должности в «Милане»ProstoProSport 08:34

Ранее Мальдини работал в «Милане», как директор по стратегическому развитию. А что касается Бобана, то он в 2016 году был назначен заместителем генерального секретаря ФИФА.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бобан покинет пост в ФИФА и станет руководителем футбольного отдела «Милана»

Чемпионат09:09

Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан — спортивный директор

Sport24.ru08:27

Мальдини стал техническим директором «Милана», Бобан — главным футбольным директором клуба

Матч ТВ09:47

Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором

Советский спорт09:05

«Милан» назначил Бобана руководителем футбольного отдела, Мальдини – техническим директором

Sports.ru08:58

Паоло Мальдини занял должность технического директора «Милана»

РИА Новости09:14

Бобан покинул ФИФА и вошел в руководство «Милана», Мальдини - технический директор

Спорт-Экспресс08:38
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:50, Вашингтон
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цену на газ для населения Украины

Компания «Нафтогаз» установила июньскую цену на газ для населения на уровне 5553,89 гривен за 1 тыс. куб. метров, то есть снизила её на 7,3% по сравнению с маем месяцем, сообщили 14 июня в пресс-службе «Нафтогаза».
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес

Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации

Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Энергетика

«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины

Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

Обновлено в 10:30
Интернет

В Москве произошел массовый сбой геолокации

В октябре 2016 года в сети начали жаловаться на искажение сигналов GPS-навигаторов в Москве около Кремля.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Арестован бывший мэр Рязани, на которого жаловались президенту

Обновлено в 05:15
Гаджеты

Redmi разрабатывает смартфон с 64-Мп камерой

Согласно ресурсу 91mobiles, компания Xiaomi работает над новым смартфоном, главной особенностью которого станет 64-мегапиксельный сенсор ISOCELL Bright GW1 от Samsung.
Обновлено в 08:48
Политика

Набиуллина рассказала о переговорах РФ по единой валюте с Белоруссией

Между Россией и Белоруссией ведутся переговоры о создании единой валюты.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Журналист Голунов назвал имя избившего его оперативника

Журналист Иван Голунов рассказал, что после задержания по ложному обвинению в сбыте наркотиков его избил оперативник, которого звали Максим Уметбаев.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие

США собрали доказательства причастности Ирана к атаке на танкеры

Иран причастность к атакам месяц назад отверг. Иран эти заявления США, как и предыдущие, назвал ложью.
Обновлено в 09:50
Экономика

Reuters сообщил о планах Индии повысить пошлины на товары из США

Индия готовится повысить пошлины на американские товары после решения США отменить торговые льготы, передает Reuters со ссылкой на два источника.
Обновлено в 06:30
Футбол

Футболист Луценко покинул московское «Динамо»

Нападающий Евгений Луценко покинул московский футбольный клуб "Динамо". Об этом в пятницу сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Климова примерила образ героини «Спасателей Малибу»

В комментариях поклонники засыпали актрису комплиментами, а некоторые сравнили с героиней Памелы Андерсон в культовом фильме «Спасатели Малибу».
Обновлено в 09:17
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Футбол

Де Лигт возглавил рейтинг лучших молодых игроков по версии L’Equipe

Капитан «Аякса» Матейс Де Лигт признан лучшим игроком мира в возрасте до 20 лет по версии французской газеты L’Equipe.
Обновлено в 10:32
Общество

Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора

Обновлено в 09:00
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку

Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Общество

СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова

О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Энергетика

В Смольном пересмотрели тарифы на коммунальные услуги

В пятницу, 14 июня, в Петербурге прошло заседание правления Комитета по тарифам Петербурга.
Обновлено в 09:51
Экономика

Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст

Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Общество

Умерла самая старая британка, выпивавшая виски каждый день

Самая старая жительница Великобритании Грейс Джонс умерла в возрасте 112 лет, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 06:45
Экономика

Глава «Восточного» попросил у акционеров финансовой помощи для банка

Банк «Восточный» в 2019 году выполнил два предписания ЦБ для покрытия проблемных активов: в марте на 12 млрд руб. и в мае на 5 млрд руб. (в последнем случае ЦБ направил предписание 29 мая, а банк отразил резервы на следующий день).
Обновлено в 10:40
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Следствие предъявило сестрам Хачатурян обвинение в убийстве отца по предварительному сговору, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 07:27
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение

Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность

Обновлено в 07:57
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет (.pdf) по результатам расследования катастрофы лайнера SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.
Обновлено в 07:52
Общество

Малышева назвала критиков эфира о детях-кретинах «жертвами обмана»

В комментарии радиостанции "Говорит Москва" телеведущая также заявила, что позвонившие ей журналисты "стали жертвами обмана".
Обновлено в 08:58
Кино

Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице

Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Звонимир Бобан
Югославский футболист
Югославский и хорватский футболист, спортивный журналист и функционер. Бронзовый призёр чемпионата мира 1998 года в составе сборной Хорватии. С 2016 года занимает должность заместителя генерального секретаря ФИФА.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное