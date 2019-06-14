Футбол
Мальдини и Бобан назначены на руководящие должности в «Милане»ProstoProSport 08:34
Ранее Мальдини работал в «Милане», как директор по стратегическому развитию. А что касается Бобана, то он в 2016 году был назначен заместителем генерального секретаря ФИФА.
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Мальдини назначен техническим директором «Милана», Бобан – спортивным директором
Советский спорт09:05
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:19, Вашингтон
Транспорт
На Крымском мосту построен первый железнодорожный путь
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту, сообщает 14 июня инфоцентр «Крымский мост».
Обновлено в 00:52
Энергетика
Украина предложила Молдавии импортировать газ из ЕС через свою ГТС
Украина предложила Молдавии наладить поставки газа из Евросоюза через украинскую газотранспортную систему в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».
Обновлено в 07:35
Гаджеты
Красные Galaxy S10 и Galaxy S10+ появились в России
Samsung объявила о старте продаж своих флагманов Galaxy S10 и Galaxy S10+ в красном цвете.
Обновлено в 03:45
Экономика
Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет
С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.
Обновлено в 07:42
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода
Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Происшествия
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Девушкам было предъявлено обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.
Обновлено в 06:07
Политика
Путин пообещал обеспечить российским электричеством Монголию и Китай
Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить электроэнергией проблемные регионы Китая и Монголии.
Обновлено в 07:54
Наука
В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
Журналист Голунов рассказал о панических атаках после освобождения
Журналист «Медузы» Иван Голунов рассказал ТАСС, что испытывает панические атаки после задержания полицией и обвинения в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Пожар на танкере Front Altair в Оманском заливе потушен
Обновлено в 06:13
Футбол
Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
Обновлено в 05:01
Авто
Honda рассекретила характеристики электрокара Honda e
Компания Honda раскрыла характеристики полностью электрического хэтчбека с лаконичным названием Honda e. Электрокар обладает идеальной развесовкой в соотношении 50:50, а также низким центром тяжести, благодаря батареям в полу.
Обновлено вчера в 06:30
Музыка
Little Big выпустили новый клип I’M OK
Режиссерами выступили фронтмен Little Big Илья Прусикин и режиссер Алина Пязок, знакомая многим по клипу Skibidi.
Обновлено в 07:07
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
14 июня 2019 года с конвейера линии В0 сошёл миллионный автомобиль, которым стал кроссовер Lada XRAY Cross.
Обновлено в 06:57
Политика
Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию
Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет опубликовал предварительный отчет по результатам расследования катастрофы самолета "Аэрофлота" Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.
Обновлено в 07:38
Технологии
В конфликт «Билайна» и Mail.ru Group вмешалась ФАС
Заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин обратился к «Билайн» и Mail.ru Group за пояснением деталей их конфликт, пишут «Ведомости» со ссылкой на через пресс-службу ведомства.
Обновлено в 09:16
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Экономика
Самозанятые смогут добровольно платить взносы в ПФР через приложение
Самозанятые граждане, которые используют специальный налоговый режим "налог на профессиональный доход", смогут добровольно платить взносы в Пенсионный фонд РФ через приложение "Мой налог", рассказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Михаил Мишустин на расширенной коллегии ведомства.
Обновлено в 03:56
Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Общество
В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком
В правительстве РФ рассматривают возможность внесения изменений в правила предоставления отпуска по уходу за ребенком.
Обновлено в 05:40
Политика
Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному сроку
Обновлено в 01:13
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Политика
Володин поддержал идею изымать незаконные доходы чиновников
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу изымать у госслужащих деньги, если они не смогут подтвердить, что получили их на законных основаниях, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 08:56