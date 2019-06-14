Мальдини и Бобан назначены на руководящие должности в «Милане»ProstoProSport 08:34

Ранее Мальдини работал в «Милане», как директор по стратегическому развитию. А что касается Бобана, то он в 2016 году был назначен заместителем генерального секретаря ФИФА.

Мальдини и Бобан назначены на руководящие должности в «Милане»

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Экономика Рост производства в Китае упал до минимума за 17 лет С января по май инвестиции в основной капитал в КНР выросли на 5,6%. В прошлом году за аналогичный период рост составлял 6,1%. Также снизились инвестиции в недвижимость, а продажи в секторе показали наибольшее падение с октября 2017 года.

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Политика Путин пообещал обеспечить российским электричеством Монголию и Китай Владимир Путин заявил о готовности России обеспечить электроэнергией проблемные регионы Китая и Монголии.

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