Адвокат: Малашенко не заключал брачный контракт с бывшей женойМосковский Комсомолец 00:11

Медиаменеджер Игорь Малашенко, который занимался разделом имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой, не заключал с ней брачного контракта, заявил РИА Новости его адвокат Джулиан Генри Лоуэнфельд. В понедельник стало известно о смерти Малашенко.

с чего всё началось

Один из основателей НТВ, медиаменеджер Игорь Малашенко не заключал брачного контракта со своей бывшей супругой Еленой Пивоваровой. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на его адвоката Джулиана Генри Лоуэнфельда.

Адвокат: Малашенко не заключал брачный контракт с бывшей женой

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