Общество
Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде ПобедыРИА Новости 10:45
Журналист Андрей Малахов раскритиковал присутствие бьюти-блогеров на трибунах во время парада Победы на Красной Площади. На своей странице в твиттере он выложил скриншот из инстаграма основательницы салона красоты MARFA Лии Дияновой. На снимке девушка вместе с подругой позирует на фоне военных.
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Происшествия
Соловьёв выразил соболезнования в связи со смертью Сергея Доренко
Телеведущий Владимир Соловьёв в разговоре с RT выразил соболезнования в связи со смертью журналиста Сергея Доренко.
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Общество
МВД: в России 10 млн человек поучаствовали в акции «Бессмертный полк»
Во всех населённых пунктах России в акции «Бессмертный полк» приняли участие более 10 млн человек.
Обновлено в 12:06
Происшествия
Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра
Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Происшествия
В Сургуте силовики сорвали лётную акцию «Бессмертный полк»
В мэрии Сургута «Ура.ru» заявили, что не знают о срыве акции.
Обновлено в 07:28
Происшествия
СМИ опубликовали видео момента ДТП с Сергеем Доренко
По предварительной информации, ехавшему за рулем Сергею Доренко стало плохо с сердцем, что и стало причиной аварии.
Обновлено в 14:04
Политика
Лидер венгерской партии заявил о поддержке автономии Закарпатья
Лидер венгерской правой партии "Йоббик" Томаш Шнайдер посетил с частным визитом Береговский район Закарпатской области.
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Хоккей
Таварес из-за травмы покинул расположение сборной Канады
Нападающий сборной Канады Джон Таварес покинет расположение национальной команды перед чемпионатом мира 2019-го из-за травмы и вернется в "Торонто", где будет проходить обследование, сообщает официальный Твиттер пресс-службы "Мэйпл Ливз".
Обновлено в 11:56
Политика
Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения
Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Культура
Скончался народный артист СССР Ариф Меликов
ИА «Ореанда-Новости» В столице Азербайджана Баку в возрасте 85 лет скончался народный артист СССР, лауреат Государственной премии Азербайджана, выдающийся советский и азербайджанский композитор Ариф Меликов.
Обновлено в 06:44
Авто
«Автостат»: каждый пятый житель России владеет «автомобилем мечты»
Как показал онлайн-опрос, проведенный с 3 по 7 мая, лишь 17,6% респондентов уже сегодня владеют «автомобилем мечты».
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
Радиостанция «Говорит Москва» подтвердила гибель Сергея Доренко
Гибель журналиста, главного редактора радиостанции «Говорит Москва» официально подтвердили на сайте радиостанции.
Обновлено в 14:00
Общество
ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи
Обновлено в 08:40
Происшествия
В Киеве задержали организатора альтернативного «Бессмертного полка»
Полиция в Киеве задержала организатора акции "Никто не забыт, ничто не забыто" Елену Бережную, сообщает украинское издание "Вести".
Обновлено в 05:10
Общество
На Екатеринбург обрушился ливень с градом
В Екатеринбурге в разгар праздничных мероприятий, посвящённых празднованию Дня Победы, разразилась мощная гроза с ливнем и градом.
Обновлено в 10:40
Музыка
Москвичей пригласили на праздничный концерт «Песни Победы»
Обновлено в 08:42
Футбол
«Валенсия» и «Арсенал» огласили стартовые составы
Тренерские штабы «Валенсии» и «Арсенала» объявили стартовые составы на ответный матч 1/2 финала Лиги Европы.
Обновлено в 14:00
Политика
Эрдоган заявил о намерении Турции продолжить усилия по вступлению в ЕС
«Турция продолжит усилия по вступлению в ЕС, несмотря на действия тех, кто пытается её выдворить за пределы европейского сообщества», — цитирует его Anadolu.
Обновлено в 10:44
Политика
В акциях ко Дню Победы на Украине приняли участие 700 тыс. человек
В акциях по случаю Дня Победы над нацизмом на Украине приняли участие около 700 тыс. человек.
Обновлено в 13:33
Футбол
Летом «Барселону» покинут до десяти футболистов
Самое главное - "Барселона" намерена продать Филиппе Коутинью. Бразилец перешел в нынешний клуб зимой 2018 года за 160 миллионов евро.
Обновлено в 13:13
Общество
Стивен Сигал оценил парад Победы на Красной площади
Американский актер и спецпредставитель МИД России по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал дал оценку параду Победы, прошедшему на Красной площади в Москве.
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Сын Сергея Лазарева песней «Катюша» поздравил ветеранов с Днем Победы
Поздравления для ветеранов озвучил и сын артиста Никита, который спел известную песню, при этом будучи облаченным в советскую военную форму.
Обновлено в 06:48
Происшествия
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов на SSJ-100
Обновлено в 11:19
Гаджеты
Список смартфонов Huawei, которые получат финальную версию Android 10
В список смартфонов, которые первыми получат финальную версию Android 10, вошли Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X, Mate 20 Porsche Edition, Huawei P30, P30 Pro, Honor V20 и Honor Magic 2.
Обновлено в 01:11
Здоровье
Медики озвучили первые симптомы появления опухоли мозга
Медики из Новосибирского центра имени Мешалкина перечислили первые основные симптомы появления опухоли мозга.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Приостановлен поиск погибших на Алтае
Спасатели вынуждены приостановить поиск тел погибших на Алтае туристов из-за ухудшившихся погодных условий, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 10:58
Политика
В Крыму разгромили памятник фронтовикам-крымским татарам
В крымском селе Орловка неустановленные лица разбили мемориальные плиты с фамилиями местных жителей – крымских татар, погибших в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 08:58
Политика
Дональд Трамп обвинил Китай в срыве торговой сделки
Обновлено вчера в 22:41
Происшествия
В Японии произошло извержение вулкана Асо
В четверг, 9 мая, национальное метеорологическое управление Японии сообщило, что на юго-западном острове Кюсю в префектуре Кумамото произошло очередное извержение вулкана Асо.
Обновлено в 02:04