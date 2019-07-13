Политика
Малахова назвали врагом УкраиныLenta.ru 04:08
Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец». Фамилия журналиста указана в разделе сайта «Чистилище».
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 05:06, Ашберн
Общество
Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут
Обновлено в 01:25
Футбол
Экс-игрок «Ахмата» Адилсон завершил карьеру из-за проблем с сердцем
32-летний бразилец вынужден уйти из футбола, поскольку врачи диагностировали ему заболевание сердца - кардиомиопатию.
Обновлено вчера в 15:18
Общество
В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache
Обновлено в 03:25
Здоровье
Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна
Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»
Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
В Сети опубликован редкий снимок Пугачевой с зятем и внуками
На фанатской странице Аллы Пугачевой в Сети опубликован редкий снимок артистки с близкими людьми. В кадре она запечатлена с зятем и внуками.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие
Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Технологии
Специалисты перечислили методы кражи персональных данных
Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Зеленский прокомментировал разговор с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия
Американский «летающий радар» загорелся в воздухе
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Журналиста Петра Микова нашли застреленным в Петербурге
Накануне вечером в Санкт-Петербурге был найден мертвым оператор петербургского телеканала «78» Петр Миков.
Обновлено вчера в 23:09
Путешествия
Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов
Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Происшествия
ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара
«После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом «Мосэнерго», и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции», — заявили там.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность
Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине
Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Транспорт
Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки
Обновлено в 04:47
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет
Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия
Тете избитой в Ингушетии семилетней девочки предъявили обвинение
Тете семилетней девочки, которая подозревалась в избиении ребенка, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Ингушетии в пятницу.
Обновлено вчера в 13:44
Футбол
«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо
Обновлено вчера в 17:40
Экономика
Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес
Лобода устроила скандал из-за гримерки
Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20