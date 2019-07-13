Политика

Малахова назвали врагом УкраиныLenta.ru 04:08

Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец». Фамилия журналиста указана в разделе сайта «Чистилище».
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Малахова внесли в список «врагов Украины»

URA.Ru03:53

Андрей Малахов внесён в базу «Миротворец»

Говорит Москва03:49

Андрея Малахова внесли в базу украинского «Миротворца» из-за несостоявшегося телемоста

Фонтанка.Ру04:21

Малахов попал в чёрный список «Миротворца» после телемоста

News.ru04:08

Малахова назвали врагом Украины

Lenta.ru04:08

Малахов внесен в списки «Миротворца» за телемост Россия - Украина

Газета.Ru04:52

Малахова внесли в базу «Миротворца» за телемост между Россией и Украиной

Телеканал 360°04:50
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Общество

Врач на Колыме заработал миллион рублей за 15 минут

Обновлено в 01:25
Футбол

Экс-игрок «Ахмата» Адилсон завершил карьеру из-за проблем с сердцем

32-летний бразилец вынужден уйти из футбола, поскольку врачи диагностировали ему заболевание сердца - кардиомиопатию.
Обновлено вчера в 15:18
Футбол

Анюков возобновил карьеру футболиста и перешел в «Крылья Советов»

Обновлено в 04:30
Общество

В Dota 2 появилась вторая Collector’s Cache

Обновлено в 03:25
Здоровье

Сомнолог рассказал о норме по количеству часов сна

Врач-сомнолог Александр Пальман заявил, что у каждого человека своя норма по количеству часов сна. Об этом в субботу, 13 июля, пишет RT.
Обновлено в 03:22
Происшествия

Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.
Обновлено вчера в 14:31
Политика

На дом Габунии повесили позорную табличку

В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Авто

Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором

Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия

В Киеве обстреляли из гранатомета здание телеканала «112. Украина»

Неизвестные в ночь на субботу, 13 июля, обстреляли из гранатомета телеканал "112.Украина".
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес

В Сети опубликован редкий снимок Пугачевой с зятем и внуками

На фанатской странице Аллы Пугачевой в Сети опубликован редкий снимок артистки с близкими людьми. В кадре она запечатлена с зятем и внуками.
Обновлено в 04:21
Происшествия

В Уфе напали на полицейского и отобрали у него табельное оружие

Драка между посетителями одного из развлекательных заведений в Уфе произошла в ночь на субботу, сотрудник полиции, пытавшийся ее остановить, получил телесные повреждения, похищено его табельное оружие.
Обновлено в 02:38
Технологии

Специалисты перечислили методы кражи персональных данных

Ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов рассказал, что одним из наиболее распространенных методов кражи персональных данных является фишинг.
Обновлено вчера в 23:13
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено вчера в 16:13
Происшествия

СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве

Обновлено в 02:26
Политика

Зеленский прокомментировал разговор с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал состоявшийся разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».
Обновлено вчера в 13:31
Происшествия

Американский «летающий радар» загорелся в воздухе

Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry загорелся в воздухе.
Обновлено в 00:57
Армия и оружие

В Турцию прибыл самолёт с новой партией элементов для С-400

Обновлено в 03:28
Происшествия

Журналиста Петра Микова нашли застреленным в Петербурге

Накануне вечером в Санкт-Петербурге был найден мертвым оператор петербургского телеканала «78» Петр Миков.
Обновлено вчера в 23:09
Путешествия

Российские туристы выбрали лучшее время для вылетов

Наиболее популярным временем суток для вылетов оказалось утро, за него отдали свои голоса 14% опрошенных.
Обновлено в 02:24
Происшествия

ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара

«После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом «Мосэнерго», и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции», — заявили там.
Обновлено в 04:24
Гаджеты

Apple MacBook Pro 13 образца 2019 года с двумя портами Thunderbolt 3 получил предсказуемо низкую оценку за ремонтопригодность

Специалисты iFixit подвергли изучению ноутбук MacBook Pro 13 образца 2019 года.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине

Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.
Обновлено в 00:58
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за уменьшенные дорожные знаки

Обновлено в 04:47
Политика

Рейтинг «Единой России» упал до минимума за 13 лет

Электоральный рейтинг политической партии «Единая Россия» снизился до минимума за последние 13 лет: судя по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 7 июля он упал на 1,4 процентных пункта — с 33,6% до 32,2%. Это минимальный показатель с 15 января 2006 года — с этой даты ВЦИОМ начал публиковать рейтинги российских политических партий.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Тете избитой в Ингушетии семилетней девочки предъявили обвинение

Тете семилетней девочки, которая подозревалась в избиении ребенка, предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК по Ингушетии в пятницу.
Обновлено вчера в 13:44
Спорт

Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций

Обновлено в 02:12
Футбол

«Севилья» объявила о переходе экс-хавбека «Манчестер Сити» Фернандо

Обновлено вчера в 17:40
Экономика

Мадуро распорядился обеспечить экспорт продукции автопрома Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро 12 июля распорядился обеспечить поставки части продукции автопрома страны за криптовалюту петро по всему миру.
Обновлено вчера в 19:43
Шоу-бизнес

Лобода устроила скандал из-за гримерки

Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 23:16
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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