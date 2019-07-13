Российский телеведущий Андрей Малахов попал в базу данных украинского портала «Миротворец». Фамилия журналиста указана в разделе сайта «Чистилище».

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Происшествия Женщина разделась в московском метро, чтобы ей уступили место Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео, на котором пассажирка оголилась в московском метро. Женщина задрала юбку и сняла трусы.

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Происшествия Журналиста Петра Микова нашли застреленным в Петербурге Накануне вечером в Санкт-Петербурге был найден мертвым оператор петербургского телеканала «78» Петр Миков.

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Происшествия ТЭЦ в Мытищах возобновила работу после пожара «После ликвидации последствий пожара на газопроводе за территорией электростанции, не принадлежащем и не эксплуатируемом «Мосэнерго», и возобновления подачи газа на ТЭЦ-27 сегодня в 8:01 в работу включена газовая турбина ГТ-32, работающая в составе третьего энергоблока станции», — заявили там.

Политика Ярош призвал к захвату итальянцев на Украине Кандидат в депутаты Верховной рады и бывший лидер «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещенная в РФ) Дмитрий Ярош предложил захватить итальянцев, находящихся на территории Украины.

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Шоу-бизнес Лобода устроила скандал из-за гримерки Поп-исполнительница Светлана Лобода устроила скандал на музыкальном фестивале «Белые ночи», который проходит в Санкт-Петербурге.