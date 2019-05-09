Общество
Малахов возмутился появлению гламурной модели на параде ПобедыГазета.Ru 00:46
Телеведущий Андрей Малахов высказал возмущение появлением на Параде Победы гламурной модели, сообщает сайт kp.ru. Малахов обратил внимание на некоторых гостей на Красной площади и осудил тот факт, что вместо ветеранов Великой Отечественной войны приглашения получают модели.
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"Делала мейкап ветеранам?": Малахов удивился гламурной модели на Параде
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