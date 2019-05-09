Общество
Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогераBimru.ru 10:42
Сегодня, девятого мая, журналист и телеведущий Андрей Малахов работал в центре Москвы, где состоялись традиционный парад Победы и акция «Бессмертный полк». Некоторые эпизоды на праздничных мероприятиях его возмутили.
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В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»
В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
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Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
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Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно
Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
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Над Москвой прогремел салют Победы
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Хоккей
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Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
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