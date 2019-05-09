Общество

Малахов возмущен присутствием на параде Победы бьюти-блогераBimru.ru 10:42

Сегодня, девятого мая, журналист и телеведущий Андрей Малахов работал в центре Москвы, где состоялись традиционный парад Победы и акция «Бессмертный полк». Некоторые эпизоды на праздничных мероприятиях его возмутили.
Читать в источнике

Подробнее о событии

"Делала мейкап ветеранам?": Малахов удивился гламурной модели на Параде

Комсомольская правда12:25

Малахов возмутился приглашением звезды Instagram на парад Победы

URA.Ru07:54

Малахова возмутило присутствие бьюти-блогеров на параде Победы

РИА Новости10:45

Малахов прокомментировал приглашение звезды Instagram на парад Победы

Взгляд.ру09:45

Малахов возмутился, что на парад на Красную площадь попала блогер-визажист, а не ветеран

Znak.com09:44

Малахова возмутили бьюти-блогеры на параде Победы

News.ru11:28

Малахова удивил внешний вид гостей парада Победы

Lenta.ru05:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:59, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места гибели Сергея Доренко

Обновлено в 14:00
Футбол

Валенсия — Арсенал 1:2 (2-й тайм)

Официальный сайт УЕФА опубликовал стартовые составы испанской "Валенсии" и английского "Арсенала" на ответный матч финала футбольной Лиги Европы.
Обновлено в 14:33
Футбол

В соцсетях раскритиковали Ракитича за поездку в Севилью

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич был раскритикован за поездку на Севильскую ярмарку.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Путин отреагировал на отмену воздушной части парада Победы

Президент России Владимир Путин отреагировал на решение об отмене воздушной части военного парада в Москве из-за погоды и заметил, что не было необходимости рисковать жизнями летчиков и зрителей.
Обновлено в 09:35
Происшествия

С.Собянин: Погиб талантливый журналист С.Доренко

Обновлено в 13:42
Происшествия

Десять человек в Москве пострадали из-за сильного ветра

Десять человек пострадали при падении деревьев от сильного ветра в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 10:59
Политика

Сооснователь Facebook требует расчленить соцсеть

Один из основателей социальной сети Facebook Крис Хьюз призвал американские власти разделить компанию на несколько частей.
Обновлено в 10:02
Здоровье

Названы первые симптомы появления опухоли мозга

Симптомы опухолей головного мозга зависят от размеров, типа и расположения опухоли, они могут появляться тогда, когда опухоль начинает оказывать давление на определённый черепно-мозговой нерв или повреждает определенную область головного мозга.
Обновлено вчера в 06:45
Авто

Названы топ-5 самых доступных китайских автомобилей на рынке РФ

Возглавил рейтинг кроссовер Chery Tiggo 2, предлагаемый по цене от 673 тыс. рублей.
Обновлено в 08:31
Авто

Появились первые рендеры универсала Toyota Camry

Пересмотренная подоконная линяя, восходящая к багажнику, стекло багажной двери с усиленным наклоном и другие задние двери избавили автомобиль от характерной многим универсалам «тяжеловесности», сделав его максимально легким и приемистым.
Обновлено в 05:48
Происшествия

При взрыве смертника в Багдаде погибли восемь человек

Обновлено в 15:45
Политика

В Эстонии предъявили территориальные претензии к России

Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено в 07:21
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме отравил почву вокруг собора свинцом

Префектура полиции Парижа заявила о значительном превышении нормы свинца в почве около собора Парижской Богоматери, где 15 апреля произошел пожар, при этом качество воздуха вокруг собора не представляет опасности, сообщает радиостанция Europe 1.
Обновлено в 11:39
Политика

Стали известны подвиги деда Зеленского

Обновлено в 14:25
Общество

ВВС уволила ведущего за оскорбление королевской семьи

Журналист отрицает, что сделал сообщение из расистских побуждений. "Об этом не было и мысли", - настаивает ведущий шоу Radio 5 Live.
Обновлено в 08:40
Политика

В Киеве прошел альтернативный «Украинский бессмертный полк»

В Киеве прошла альтернативная акция "Украинский бессмертный полк".
Обновлено в 05:54
Общество

В Новосибирске открыли памятник Сталину

Памятник Сталину установили на территории Обкома КПРФ на улице Большевистской, 29.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес

Никита Ефремов закрутил роман с ведущей «Орла и Решки» Марией Иваковой

Звезд узнали зрители, которые также пришли на спортивное мероприятие: они-то и поделились подробностями свидания Ефремова и Иваковой с журналистами.
Обновлено вчера в 12:55
Общество

Воздушная часть парада Победы отменена

Традиционный военный парад пройдет в Москве 9 мая на Красной площади. До этого воздушную часть парада отменяли в 2017 году.
Обновлено в 03:03
Общество

Максим Виторган заявил, что праздновать День Победы неуместно

Максим Виторган выразил надежду на то, что будущие поколения будут отмечать 9 Мая не с гуляньями и парадами, а с тихими воспоминаниями о героизме и подвиге народа.
Обновлено в 10:50
Общество

Над Москвой прогремел салют Победы

Обновлено в 15:40
Хоккей

Сборная России возложила цветы к мемориалу павшим воинам в Братиславе

Хоккеисты сборной России, тренерский штаб и персонал национальной команды в День Победы возложили цветы к мемориалу Славин в Братиславе, установленному в честь советских воинов, павших в боях за освобождение столицы Словакии.
Обновлено в 04:50
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарности

Напомним, что в 2015 году Верховная Рада Украины переименовала праздник, так в этой стране официально нет «Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», теперь праздник называется «День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов».
Обновлено в 05:30
Армия и оружие

Артиллеристы ЮВО провели праздничный салют в Ростове

Обновлено в 15:39
Культура

Каким был творческий путь журналиста Сергея Доренко

В Москве сегодня, 9 мая, скончался Сергей Доренко. «Мойка78» решила проследить, каким был творческий путь известного журналиста.
Обновлено в 14:25
Политика

Помощник Путина допустил ослабление рубля из-за действий США

В интервью агентству «РИА Новости» помощник российского президента Андрей Белоусов допустил ослабление российской валюты из-за повышения американских пошлин на китайские товары.
Обновлено в 11:28
Гаджеты

Xiaomi опустила цену Xiaomi Mi Mix 2S ниже $300

Сегодня цена на смартфона Xiaomi Mi Mix 2S в официальном магазине Xiaomi Mall достигла рекордно низкого уровня.
Обновлено в 08:41
Происшествия

Под Новгородом дерево рухнуло на батут с детьми

В Новгородской области Следственный комитет выясняет обстоятельства, при которых в поселке Крестцы дерево упало на батут.
Обновлено в 10:10
Гаджеты

Дисплей Apple Watch Series 4 назван лучшим в мире

Дисплей Apple Watch Series 4 имеет высокое качество изображения, отличные показатели энергопотребления и узкие рамки.
Обновлено в 11:35
Политика

В Казахстане на день заблокировали доступ к соцсетям и мессенджерам

Интернет-провайдеры Казахстана 9 мая на весь день заблокировали доступ к популярным социальным сетям и мессенджерам, сообщает неправительственная организация NetBlocks.
Обновлено в 11:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное