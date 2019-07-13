Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание - повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь.

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Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и Украины

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