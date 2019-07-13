Политика
Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и УкраиныРБК 05:43
Российский телеведущий Андрей Малахов внесен в базу данных сайта «Миротворец». На сайте говорится, что Малахов сознательно участвовал «в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор)» в связи с проведением российско-украинского телемоста.
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Песни всякие показывал. Про вареники с борщом говорил. Безрассудная провокация с его стороны. То есть вывод простой: было бы желание - повод всегда найдется. Внесите уже всех россиян и больше не мучайтесь.
— Ольга Скабеева, российская журналисткаГазета.Ru 10:45
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:12, Вашингтон
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Шоу-бизнес
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