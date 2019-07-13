Политика

Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и УкраиныРБК 05:43

Российский телеведущий Андрей Малахов внесен в базу данных сайта «Миротворец». На сайте говорится, что Малахов сознательно участвовал «в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессор)» в связи с проведением российско-украинского телемоста.
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Андрей Малахов попал в базу сайта «Миротворец»

RT на русском05:11

Малахов попал в базу «Миротворца» после телемоста России и Украины

РБК05:43

Малахов попал в черный список «Миротворца»

РИА Новости05:28

Андрея Малахова внесли в базу «Миротворца»

ТАСС05:12

Малахова внесли в список «врагов Украины»

URA.Ru03:53

Малахова назвали врагом Украины

Lenta.ru04:08

Скабеева отреагировала на внесение Малахова в список «Миротворца»

Газета.Ru05:51
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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