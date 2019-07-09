Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и УкраиныРБК вчера в 20:28
Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной. Малахов записал видеообращение, которое опубликовал в Instagram.
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с чего всё началось
«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег Василия и Елены, а также членов их семей», — сказал Малахов.RT на русскомвчера в 19:14
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