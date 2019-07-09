с чего всё началось

Телеведущий канала "Россия 1" Андрей Малахов, который должен был вести телемост между Москвой и Киевом, на своей странице в Инстаграм обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, призывая его защитить украинских журналистов.

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

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