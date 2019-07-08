Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемостаLenta.ru вчера в 18:23

Телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отмены телемоста между Москвой и Киевом. Об этом он написал в Instagram-аккаунте. Он призвал украинского лидера «как гаранта Конституции» защитить коллег.
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с чего всё началось
«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег — Василия и Елены, а также членов их семей», — сказал
 Малахов.
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Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины

РБКвчера в 20:28

Малахов записал обращение к Зеленскому из-за угроз журналистам

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ТАССвчера в 21:31

Малахов выступил с обращением к Зеленскому после срыва телемоста

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RT на русскомвчера в 19:14

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста

Lenta.ruвчера в 18:23

«Треба поговорити»: Малахов обратился к Зеленскому по поводу телемоста

ТК Звездавчера в 15:36
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Политика

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Интернет

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Политика

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В Тбилиси в понедельник вечером проходят четыре акции протеста, грузинские правоохранители пытаются обеспечить порядок и не допустить столкновения между ними, сообщил Sputnik Грузия.
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В Донбассе украинский военный расстрелял свою подчиненную

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В будущем русский язык может получить особый статус в ДНР и ЛНР, заявил президент Украины Владимир Зеленский в беседе с журналистом "Украинских новостей".
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Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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Андрей Малахов
Российский телеведущий
Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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