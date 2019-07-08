Политика

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемостаLenta.ru вчера в 18:23

Телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отмены телемоста между Москвой и Киевом. Об этом он написал в Instagram-аккаунте. Он призвал украинского лидера «как гаранта Конституции» защитить коллег.
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«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег — Василия и Елены, а также членов их семей», — сказал
 Малахов.
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Андрей Малахов
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Российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» и преподаватель курсов журналистики в РГГУ. Ведущий программ телеканала «Россия-1» «Прямой эфир» и «Привет, Андрей!». До этого на протяжении 25 лет работал на «Первом канале»: в ИТА РГТРК «Останкино», Дирекции утреннего телеканала ОАО «ОРТ», ведущим различных программ и спецпроектов.
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