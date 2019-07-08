Политика
Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемостаLenta.ru вчера в 18:23
Телеведущий Андрей Малахов обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после отмены телемоста между Москвой и Киевом. Об этом он написал в Instagram-аккаунте. Он призвал украинского лидера «как гаранта Конституции» защитить коллег.
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с чего всё началось
«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег — Василия и Елены, а также членов их семей», — сказал Малахов.RT на русскомвчера в 19:14
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Транспорт
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