Происшествия
Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы районаURA.Ru 10 июня в 12:28
Погибшая любовница экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова Евгения Исаенкова могла быть беременна. Об этом в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» заявил знакомый погибшей, экс-председатель поселка Удельное Владимир Соколов.
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с чего всё началось
Причем сама Исаенкова, судя по всему, не знала о своем заболевании, так как анализы, сделанные ею при жизни, были "чистыми".РЕН ТВвчера в 10:40
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Стали известны новые подробности расследования убийства Евгении Исаенковой
Shraibikus Media10 июня в 08:17
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Политика
Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус
Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Общество
Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу
Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 02:07
Политика
Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия
МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов
Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекратили
Решение принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления, заявил глава ведомства.
Обновлено вчера в 10:06
Здоровье
Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»
Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие
Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России
Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как ее дети учатся кататься на роликах
К радости поклонников, иногда звезда делает исключение. Например, вчера она показала, как ее сын и дочь учатся кататься на роликах.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Обновлено вчера в 18:17
Общество
Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью
Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Кино
Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан
Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Происшествия
В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова
Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Политика
Комиссар Совета Европы по правам человека запланировал визит в Крым
«Члены МВК [Межведомственной комиссии] были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке Комиссара СЕ по правам человека Д. Миятович в Крым 7–11 октября», — говорится в заявлении российского ведомства.
Обновлено вчера в 13:37
Гаджеты
Foxconn перенесет производство iPhone из Китая в случае необходимости
Янг Лю добавил, что Apple пока не просила перенести производство из Китая, однако Foxconn готова быстро реагировать на ситуацию.
Обновлено в 00:09
Происшествия
«Яндекс.Такси» перевернулось после ДТП на Витебском проспекте
Утром 12 июня у дома №47 на Витебском проспекте водитель, управляя машиной Volkswagen Polo «Яндекс.Такси» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего опрокинулся, сообщили 78.ru в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 03:17
Общество
Дневник погибшей девочки. Как история Анны Франк стала историей эпохи
12 июня 1929 года родилась Анна Франк.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес
L’One со скандалом ушел из Black Star
L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Мбаппе разозлился из-за шутки игрока сборной Андорры
Во время интервью нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе игрок Андорры стянул капюшон с футболиста, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:18
Общество
Суд лишил украинский лоукостер SkyUp лицензии, но самолеты продолжают летать
В авиакомпании SkyUp сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года.
Обновлено в 03:26
Игры
Opera Software представила игровой браузер для геймеров Opera GX
Как и в обычной Opera, в новом браузере есть иконки для запуска популярных мессенджеров Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp.
Обновлено в 05:13
Спорт
1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Обновлено вчера в 19:17
Здоровье
Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Авто
«Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов
На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Здоровье
У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь
По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания.
Обновлено в 05:39
Музыка
Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре»
Обновлено в 04:06