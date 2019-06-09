Происшествия

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы районаURA.Ru 10 июня в 12:28

Погибшая любовница экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова Евгения Исаенкова могла быть беременна. Об этом в программе Андрея Малахова «Прямой эфир» заявил знакомый погибшей, экс-председатель поселка Удельное Владимир Соколов.
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с чего всё началось

Убитая любовница экс-главы Раменского района была ВИЧ-инфицированной

Причем сама Исаенкова, судя по всему, не знала о своем заболевании, так как анализы, сделанные ею при жизни, были "чистыми".
РЕН ТВвчера в 10:40

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Кукла Вуду и ВИЧ: новые детали жестокого убийства любовницы экс-главы Раменского района

РЕН ТВвчера в 12:50

Убийство любовницы экс-главы Раменского района: беременность или коррупция?

Вести.Ru10 июня в 10:37

РЕН: у убитой любовницы экс-главы Раменского района был ВИЧ

Московский Комсомолецвчера в 11:16

Малахов нашел новый поворот в деле погибшей любовницы главы района

URA.Ru10 июня в 12:28

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Газета.Ruвчера в 12:25

Стали известны новые подробности расследования убийства Евгении Исаенковой

Shraibikus Media10 июня в 08:17

Атос из Подмосковья. Как личные конфликты современных аристократов препятствуют экономическому росту

DP.RU10 июня в 05:12
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Политика

Зеленский шутил о снижении тарифов, заявил Герус

Представитель президента Украины в кабинете министров Андрей Герус заявил о том, что новый президент Украины Владимир Зеленский не обещал снизить тарифы перед выборами.
Обновлено в 03:56
Общество

Бэнкси показал новое граффити в лондонском аэропорту Хитроу

Британский андерграундный художник стрит-арта Бэнкси показал свое новое граффити в международном аэропорту Хитроу в Лондоне.
Обновлено в 02:07
Происшествия

На марше в Москве в поддержку журналиста Голунова начались задержания

Обновлено в 05:29
Политика

Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
Обновлено в 04:50
Происшествия

МВД предложило выявлять пьяных за рулем с помощью двух тестов

Пьяных водителей предлагается выявлять с помощью экспресс-тестов слюны и замеров алкоголя в воздухе.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В Одессе число жертв пожара в психбольнице возросло до семи

Обновлено в 02:39
Происшествия

Уголовное дело Ивана Голунова прекратили

Решение принято в связи с недоказанностью участия Голунова в совершении преступления, заявил глава ведомства.
Обновлено вчера в 10:06
Здоровье

Сын Алибасова раскрыл цель иска к производителю «Крота»

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал «Звезде», какую цель поставили перед собой родственники потерпевшего, подавая иск в суд на производителя чистящего средства для труб «Крот».
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено вчера в 14:07
Армия и оружие

Новейшие пистолеты «Удав» поступили на вооружение армии России

Первая партия новых российских пистолетов «Удав» поступила военным, сообщил гендиректор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (входит в «Ростех») Альберт Баков.
Обновлено в 00:59
Шоу-бизнес

Алла Пугачева показала, как ее дети учатся кататься на роликах

К радости поклонников, иногда звезда делает исключение. Например, вчера она показала, как ее сын и дочь учатся кататься на роликах.
Обновлено в 02:30
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Обновлено вчера в 18:17
Общество

Названы регионы с самой высокой рождаемостью и смертностью

Самая высокая рождаемость в 2018 году зафиксирована в Москве. В российской столице родились 132,1 тыс. человек.
Обновлено в 02:55
Кино

Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

Американский актер кино и телевидения Джим МакМуллан умер на 83-м году жизни.
Обновлено в 02:41
Происшествия

В Совбезе высказались о причастности спецслужб к делу Голунова

Совет безопасности России не располагает данными о причастности спецслужб к делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 05:06
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено вчера в 08:56
Политика

Комиссар Совета Европы по правам человека запланировал визит в Крым

«Члены МВК [Межведомственной комиссии] были проинформированы о достигнутой договоренности о поездке Комиссара СЕ по правам человека Д. Миятович в Крым 7–11 октября», — говорится в заявлении российского ведомства.
Обновлено вчера в 13:37
Гаджеты

Foxconn перенесет производство iPhone из Китая в случае необходимости

Янг Лю добавил, что Apple пока не просила перенести производство из Китая, однако Foxconn готова быстро реагировать на ситуацию.
Обновлено в 00:09
Происшествия

«Яндекс.Такси» перевернулось после ДТП на Витебском проспекте

Утром 12 июня у дома №47 на Витебском проспекте водитель, управляя машиной Volkswagen Polo «Яндекс.Такси» не справился с управлением и съехал с дороги, после чего опрокинулся, сообщили 78.ru в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 03:17
Общество

Дневник погибшей девочки. Как история Анны Франк стала историей эпохи

12 июня 1929 года родилась Анна Франк.
Обновлено вчера в 17:04
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Сгоревший на Васильевском Mercedes подожгли «коктейлем Молотова»

Обновлено в 05:32
Футбол

Мбаппе разозлился из-за шутки игрока сборной Андорры

Во время интервью нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе игрок Андорры стянул капюшон с футболиста, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 05:18
Общество

Суд лишил украинский лоукостер SkyUp лицензии, но самолеты продолжают летать

В авиакомпании SkyUp сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года.
Обновлено в 03:26
Игры

Opera Software представила игровой браузер для геймеров Opera GX

Как и в обычной Opera, в новом браузере есть иконки для запуска популярных мессенджеров Facebook, Telegram, Vkontakte и WhatsApp.
Обновлено в 05:13
Спорт

1 400 рабочих из Непала погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Обновлено вчера в 19:17
Здоровье

Москвичей предупредили об опасности поедания мороженого в жару

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рассказал об опасности поедания мороженого в жаркую погоду.
Обновлено в 04:13
Авто

«Самый быстрый в мире автодом» продали за 8700 долларов

На онлайн-аукционе eBay выставили на продажу редкий кемпер GMC Motorhome 1976 года выпуска.
Обновлено 10 июня в 08:35
Здоровье

У женщины с раком мозга был обнаружен ленточный червь

По сведениям CNN, у женщины с раком мозга обнаружили ленточного червя, который появился в результате последствия второго заболевания.
Обновлено в 05:39
Музыка

Ленни Кравиц выступит на «Кинотавре»

Обновлено в 04:06
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