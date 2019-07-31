Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.

с чего всё началось

Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе. В Куала-Лумпуре указали, что расследование еще не закончено, и оно должно быть беспристрастным.

Происшествия «Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.

Политика Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».

Футбол «Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов Словенский "Марибор" уступил в овертайме шведскому АИКу в ответном матче, но вышел в третий квалификационный раунд футбольной Лиги чемпионов.

Политика США ввели санкции против главы МИДа Ирана Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".

Шоу-бизнес Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.

Экономика «Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.

Политика Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.

Общество Москва попала в рейтинг лучших студенческих городов мира Москва попала в список лучших студенческих городов мира по версии QS Best Student Cities Ranking. Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Общество Россия приостановит ввоз фруктов из Китая Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.

Политика Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.

Политика Болтон подтвердил выход из ДРСМД 2 августа Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил сроки выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.

Политика Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».

Наука Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.

Шоу-бизнес Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.

Интернет США может запретить аддиктивность в соцсетях В США сенатором Джошем Хоули подготовлен законопроект, который призван оградить пользователей интернета от аддиктивных функций многих онлайн-сервисов, в первую очередь соцсетей.

Политика На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Футбол ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Наука Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.