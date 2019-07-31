Политика

Малайзия призвала прекратить обвинять Россию по делу MH17Газета.Ru 17:01

Малайзия призвала Запад перестать обвинять Россию в причастности к крушению Boeing рейса MH17 в Донбассе. В Куала-Лумпуре указали, что расследование еще не закончено, и оно должно быть беспристрастным.
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с чего всё началось

Малайзия призвала отказаться от обвинений в адрес России по MH17

Куала-Лумпур призывает мировое сообщество провести открытое расследование крушения малайзийского Boeing MH17 и отказаться от голословных обвинений в адрес Москвы. Об этом на саммите АСЕАН «Известиям» заявил глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла.
Известия13:00

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Глава МИД Малайзии потребовал не спешить с обвинениями по крушению MH17

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Малайзия призвала отказаться от «голословных обвинений» в адрес РФ по MH17

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В Малайзии призвали отказаться от обвинений против России по делу MH17

РИА Новости14:05

В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17

RT на русском13:39

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Национальная служба новостей13:14
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 17:20, Ашберн
Происшествия

«Аэрофлот» назвал преждевременной информацию о причинах катастрофы SSJ

Компания "Аэрофлот" сделала официальное заявление, в котором назвала преждевременной появившуюся в СМИ информацию от неизвестного источника о причинах крушения самолета SSJ.
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«Шахтер» победил «Александрию» в первом туре чемпионата Украины

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Трамп предложил Путину помощь в борьбе с лесными пожарами

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Путиным предложил России помощь в борьбе с лесными пожарами, охватившими целый ряд регионов страны, сообщает агентство «РИА Новости».
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Футбол

«Марибор» вышел в третий раунд квалификации футбольной Лиги чемпионов

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Политика

США ввели санкции против главы МИДа Ирана

Власти США ввели санкции против главы Министерства иностранных дел Ирана Мохаммада Джавад Зарифа. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Прокуратура может проверить особняк Галкина и Пугачевой

Юрист Ярослав Михайлов обратился в прокуратуру Подмосковья с просьбой проверить законность строительства особняка в деревне Грязь.
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«Динамо» нацелилось на форварда «Ривер Плейт»

По информации "СЭ", московское "Динамо" ведет поиск форварда на латиноамериканском рынке.
Обновлено в 16:28
Экономика

«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд

Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Политика

Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

Обновлено в 14:31
Политика

Прилегающие к мосту территории в Станице Луганской разминируют

Трёхсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе достигла договорённости о начале разминирования территорий у моста в Станице Луганской с 1 августа.
Обновлено в 14:35
Общество

Москва попала в рейтинг лучших студенческих городов мира

Москва попала в список лучших студенческих городов мира по версии QS Best Student Cities Ranking. Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Техасе загорелся завод ExxonMobil

Обновлено в 15:47
Общество

Россия приостановит ввоз фруктов из Китая

Россельхознадзор приостанавливает с 10 августа ввоз семечковых и косточковых культур из Китая.
Обновлено в 07:52
Политика

Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Политика

Болтон подтвердил выход из ДРСМД 2 августа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил сроки выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 21:44
Политика

Глава партии Зеленского прокомментировал закон о государственном языке

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что будет говорить в Верховной раде по-украински, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.
Обновлено в 14:09
Общество

The Insider: связанная с Шойгу бывшая стюардесса заработала 6,5 млрд рублей на контрактах с Минобороны и МЧС

Обновлено в 13:46
Политика

Twitter заблокировал аккаунт российского посольства в Сирии

Сервис микроблогов Twitter заблокировал учетную запись аккаунта российского посольства в Сирии из-за критики организации «Белые каски».
Обновлено в 06:57
Наука

Останки «Ктулху» обнаружили в Канаде

Канадские палеонтологи наткнулись на останки странного морского существа, очень похожего на Ктулху из рассказов Говарда Лавкрафта.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес

Молодой возлюбленный Ани Лорак поделился романтичным фото с певицей

Егор Глеб поделился совместным с Ани Лорак фото Напомним, что Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу в конце января.
Обновлено вчера в 14:00
Интернет

США может запретить аддиктивность в соцсетях

В США сенатором Джошем Хоули подготовлен законопроект, который призван оградить пользователей интернета от аддиктивных функций многих онлайн-сервисов, в первую очередь соцсетей.
Обновлено в 03:54
Политика

На Украине призвали убивать всех, кто взял оружие в Донбассе

Царёв ответил на призыв убивать всех, кто взял в руки оружие в Донбассе Ранее было предложено ввести иностранные войска на территории самопровозглашённых республик ДНР и ЛНР, а затем разоружить ополченцев предложил посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине.
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Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 12:29
Общество

Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено в 10:12
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ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года

Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
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Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Происшествия

В Москве арестовали россиянина по подозрению в госизмене

Лефортовский суд Москвы арестовал до 24 сентября гражданина России Юрия Ещенко по подозрению в государственной измене.
Обновлено в 11:26
Происшествия

Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных

Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
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Созданы линзы, которые увеличивают масштаб изображения при моргании

Роботизированные глазные линзы, которые увеличивают масштаб изображения при двойном моргании, сконструировали ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего, об этом сообщает портал New Scientist.
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Футбол

«Спартак» объявил об аренде Шюррле

"Спартак" на своем сайте официально объявил об аренде полузащитника "Боруссии" Андре Шюррле.
Обновлено в 10:32
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