Политика
Малайзия: черными ящиками сбитого MH17 пытались завладеть США и УкраинаВести.Ru 12:24
Малайзийским военным пришлось провести целую спецоперацию для того, что добраться до черных ящиков рейса MH17 раньше ФБР. Эти данные озвучил в своем фильме-расследовании голландский журналист Макс ван дер Верффа, который сумел поговорить с малайзийским полковником Мохамадом Сакри.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 12:40, Вашингтон
Политика
Борис Джонсон пообещал вывести Великобританию из ЕС 31 октября
Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что при любом развитии событий выведет страну из Евросоюза до 31 октября.
Обновлено в 11:12
Футбол
Сако хочет отсудить 13 миллионов фунтов стерлингов у ВАДА
Сако требует солидную компенсацию в 13 млн. фунтов стерлингов.
Обновлено в 11:59
Происшествия
СК возбудил дело из-за гибели пчел в Орловской области
В Орловской области возбуждено уголовное дело из-за массовой гибели пчел в Корсаковском районе.
Обновлено в 12:24
Общество
Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»
Как пишет Русская служба BBC, «Номеко» занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области.
Обновлено в 08:21
Армия и оружие
Самолеты РФ и Китая провели совместное патрулирование в АТР
Российские и китайские военные провели первое совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Обновлено вчера в 06:54
Армия и оружие
В Венесуэле начались военные учения
Обновлено в 11:30
Политика
Путин посетил Дом русского зарубежья имени Солженицына
Обновлено в 12:11
Общество
Власти Москвы объяснили миллиардные траты на покупку бордюра
Обновлено в 11:40
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено вчера в 11:17
Политика
Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами
Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
Обновлено в 11:12
Политика
Путин провел встречу с экс-президентом Киргизии
Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
Обновлено в 12:15
Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
Обновлено в 06:51
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Экология
Екатеринбург окутала зловонная дымка
Разные районы Екатеринбурга окутала дымка с неприятным запахом утром в среду, 24 июля.
Обновлено в 03:32
Общество
Соловьев подтвердил наличие у него вида на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на расследование политика Алексея Навального, обнаружившего у него наличие вида на жительство в Италии.
Обновлено 22 июля в 13:41
Шоу-бизнес
Ольга Дроздова взяла фамилию Дмитрия Певцова
Дроздова подала заявление на смену фамилии в начале июля. Вскоре звезда получит новые документы и официально станет Певцовой.
Обновлено в 10:44
Политика
В России создается единая база данных граждан
Правительство России разработало законопроект о создании единой федеральной информационной базе данных населения страны.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Советник Эрдогана опроверг слухи о смерти президента
Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг РИА Новости слухи о смерти президента страны.
Обновлено в 09:21
Происшествия
Навальный сообщил о своем задержании
Блогер Алексей Навальный в среду, 24 июля, на странице в соцсети Instagram рассказал о своем задержании во время утренней пробежки.
Обновлено в 03:58
Космос
Биологи: Дети, рожденные в космосе, не будут в полной мере считаться людьми
Биологи заявили, что дети, рожденные в космосе, не будут в полной мере считаться людьми.
Обновлено в 05:27
Шоу-бизнес
Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015»
Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 06:17
Общество
Росприроднадзор: Приангарью грозит «экологический Чернобыль»
Обновлено в 02:10
Политика
Чеченские власти прокомментировали выстрел Кадырова в боевика
Информацию про выстрел главы Чечни Рамзана Кадырова в доставленного в резиденцию вероятного боевика Имрана Дасаева прокомментировал министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Джамбулат Умаров.
Обновлено в 11:38
Культура
Определен список любимых сериалов королевы Елизаветы II
Королева Елизавета II, ежегодно отправляясь на летний отдых в резиденцию Балморале, берет с собой коллекцию DVD-дисков с любимыми сериалами и телешоу, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 20:06
Музыка
Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Какие регионы России в ближайшие дни накроют град и ливни
Не обойдет стороной непогода и Крым. На полуострове ожидается сильная гроза с крупным градом и ветер до 25 метров в секунду.
Обновлено в 08:10
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Политика
В Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах
В среду, 24 июля, в Санкт-Петербурге пройдет митинг против произвола на выборах. Акция протеста согласована с местными властями.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В порту Кубани задержали судно с 14 гражданами Украины на борту
На борту задержанного в порту Кубани судна находились 14 граждан Украины, троих уже отправили домой, сообщила инспектор Международной федерации транспортных рабочих (ITF) в России Ольга Ананьина.
Обновлено в 08:00
Происшествия
За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей
За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.
Обновлено в 08:24