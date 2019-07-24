Политика

Малайзия: черными ящиками сбитого MH17 пытались завладеть США и УкраинаВести.Ru 12:24

Малайзийским военным пришлось провести целую спецоперацию для того, что добраться до черных ящиков рейса MH17 раньше ФБР. Эти данные озвучил в своем фильме-расследовании голландский журналист Макс ван дер Верффа, который сумел поговорить с малайзийским полковником Мохамадом Сакри.
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Депутаты Госдумы одобрили закон, который позволяет россиянам использовать в охоте луки и арбалеты как холодное метательное оружие.
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Президент России Владимир Путин сообщил, что провел встречу с экс-президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Кремле, на которой обсудил ситуацию в регионе и республике.
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«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Биологи заявили, что дети, рожденные в космосе, не будут в полной мере считаться людьми.
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Не обойдет стороной непогода и Крым. На полуострове ожидается сильная гроза с крупным градом и ветер до 25 метров в секунду.
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