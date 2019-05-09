Малафеев заявил, что ему неинтересно говорить о Кокорине и МамаевеНева Спорт 01:47

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал свое отношение к ситуации футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Мне неинтересна эта тема», — сказал экс-голкипер петербуржцев, слова которого приводит портал News.

Малафеев заявил, что ему неинтересно говорить о Кокорине и Мамаеве

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