Футбол

Малафеев заявил, что ему неинтересно говорить о Кокорине и МамаевеНева Спорт 01:47

Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал свое отношение к ситуации футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Мне неинтересна эта тема», — сказал экс-голкипер петербуржцев, слова которого приводит портал News.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Вячеслав Малафеев – о приговоре Кокорина: «Мне неинтересна эта тема»

Матч ТВ01:15

Малафеев заявил, что ему неинтересно говорить о Кокорине и Мамаеве

Нева Спорт01:47

Малафеев о приговоре Кокорину: «Мне неинтересна эта тема»

Sports.ru04:37

Вячеслав Малафеев – о приговоре Кокорина: «Мне неинтересна эта тема»

Sportbox.RU01:15

Малафеев, Файзулин и Бузникин отказались комментировать приговор Кокорину и Мамаеву

Спорт-Экспресс05:07

Малафееву не интересна тема с наказанием Кокорина

Газета.Ruвчера в 23:30

Малафеев — о приговоре Кокорину: «Мне неинтересна эта тема»

Sport24.ruвчера в 21:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 06:28, Ашберн
Происшествия

На Украине неизвестные повредили памятник воинам Второй мировой войны

Обновлено в 05:14
Хоккей

Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Двух граждан Молдавии не пустили на Украину из-за георгиевских лент

Государственная пограничная служба Украины отказала во въезде на территорию страны двум гражданам Молдавии из-за того, что у них обнаружили георгиевские ленты.
Обновлено в 04:56
Политика

В Киеве прошло шествие «Бессмертного полка»

Как и в прошлом году полиция задержала организатора акции Елену Бережную, якобы за нарушение общественного порядка по пути к месту проведения акции.
Обновлено в 06:06
Происшествия

Под Иркутском водитель перепутал педали и сбил пять человек

Обновлено в 03:23
Происшествия

Суд признал виновными Кокорина и Мамаева

Пресненский суд Москвы признал виновными в хулиганстве и побоях футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено вчера в 07:39
Гаджеты

Apple Watch Series 4 получили награду «Дисплей года»

Обновлено в 05:29
Здоровье

Есть ли лекарства, регулирующие сердечный ритм?

Отвечает эксперт передачи "О самом главном", врач-терапевт, анестезиолог, реабилитолог, доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко: – Пульс 50 ударов в минуту бывает при невыраженной брадикардии.
Обновлено в 02:43
Политика

Лукашенко в День Победы заявил, что в Европе нет единства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на площади Победы в Минске заявил об усилении военного присутствия на рубежах республики.
Обновлено в 05:29
Происшествия

В Киеве из-за георгиевской ленты произошел первый конфликт

В Киеве произошел первый конфликт из-за георгиевской ленты на акции "Бессмертный полк", сообщает агентство УНН.
Обновлено в 03:46
Культура

В Баку скончался композитор Ариф Меликов

Всемирную известность Арифу Меликову принёс написанный в 1961 году балет «Легенда о любви».
Обновлено в 06:16
Происшествия

В Югре силовики сорвали воздушный «Бессмертный полк»

Обновлено в 03:36
Общество

Воздушную часть парада Победы в Москве отменили из-за погоды

Обновлено в 03:01
Происшествия

На Алтае спасатели нашли тело четвертого погибшего под лавиной туриста

На Южно-Чуйском хребте обнаружено тело четвертого погибшего туриста из группы, попавшей под лавину шестого мая.
Обновлено в 04:18
Политика

Путин назвал СССР «главным освободителем Европы» от фашизма

Обновлено в 03:33
Армия и оружие

В Сети появилось видео перехвата американского беспилотника

В Сети появилось видео перехвата американского ударного беспилотника, предположительно, российским боевым самолетом.
Обновлено в 00:49
Армия и оружие

В Мурманске на Парад Победы приехали американские танки

В пресс-релизе Северного флота РФ сообщается, что в Мурманске в Параде Победы будут участвовать и американские танки - это M3 Lee и М4А2 "Sherman", которые в годы войны были поставлены в СССР из США.
Обновлено в 02:49
Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной войны

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено вчера в 15:56
Политика

В Москве офицер объявил голодовку, выступив против действий Минобороны

Отставной майор ракетных войск стратегического назначения (РВСН) Владимир Скубак объявил голодовку, обвинив сотрудников Министерства обороны в нарушении его прав.
Обновлено вчера в 11:05
Политика

Путин призвал защищать память о героях Великой Отечественной войны

Президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что защита подлинной истории Великой Отечественной войны является нашим священным долгом.
Обновлено в 04:52
Культура

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Политика

Пушков ответил на слова Порошенко об участниках «Бессмертного полка»

Обновлено в 02:41
Армия и оружие

На Красной площади прошел парад Победы

В Москве на Красной площади прошел парад по случаю 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Обновлено в 03:00
Политика

Зеленский назвал 9 мая Днем благодарения

Избранный президент Украины Владимир Зеленский назвал День победы 9 мая "нашим Днем благодарения", передает "112 Украина".
Обновлено в 05:53
Политика

Мэр Харькова предложил вернуть проспекту имя маршала Жукова

Один документ предлагает "вернуть одному из проспектов Харькова его историческое название — имени маршала Жукова".
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

В Донецке раскрыли личность погибшего украинского диверсанта

В Донецке рассказали, что следственным органам удалось идентифицировать личность украинского диверсанта.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

На Украине закидали камнями ехавший на празднование Дня Победы автобус

На Украине, неподалеку от Кривого Рога, неизвестные в балаклавах закидали его камнями автобус с людьми, ехавшими на празднование Дня Победы.
Обновлено в 05:35
Общество

Япония представила самый быстрый в стране поезд

Похожий на стрелу поезд имеет серебряный корпус и две зелёные линии, которые идут от стилизованной буквы X за кабиной машинистов по длине всех 10 вагонов.
Обновлено в 05:30
Футбол

Андрей Шевченко сообщил о желании возглавить «Милан»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко признался, что в будущем был бы не против возглавить итальянский "Милан" – клуб, за который он выступал в качестве футболиста на протяжении восьми лет.
Обновлено в 04:54
Общество

Назван простой способ сбросить лишний вес к лету

Зарубежные диетологи посоветовали людям, которые пытаются похудеть, пять-шесть раз в день жевать жевательную резинку без сахара.
Обновлено в 00:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вячеслав Малафеев
Российский футболист
Российский футболист, вратарь. На протяжении всей карьеры выступал за петербургский «Зенит». Заслуженный мастер спорта России. С 2003 по 2012 год игрок сборной России. В конце футбольной карьеры занялся бизнесом, владелец агентства недвижимости.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное