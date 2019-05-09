Футбол
Малафеев заявил, что ему неинтересно говорить о Кокорине и МамаевеНева Спорт 01:47
Заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал свое отношение к ситуации футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. «Мне неинтересна эта тема», — сказал экс-голкипер петербуржцев, слова которого приводит портал News.
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