Футбол
Малафеев поздравил Дюкова с избранием на пост президента РФСМатч ТВ вчера в 07:27
Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поздравил Александра Дюкова с избранием на пост президента Российского футбольного союза (РФС).
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