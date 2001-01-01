Футбол

Мактоминей: «В стартовые минуты слишком сильно уважали „Барселону“»Евро-футбол.ру 17:19

Манчестер Юнайтед — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Лига чемпионов, Четвертьфинал, сегодня
Стадион «Олд Траффорд»
12′
Люк Шоу
18′
Серджи Бускетс
Люк Шоу
20′
65′
Филиппе Коутиньо
Артуро Видаль
66′
Артур
Серхи Роберто
Ромелу Лукаку
Антони Марсьяль
68′
71′
Артуро Видаль
Диого Далот
Джесси Лингард
74′
Джесси Лингард
76′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
85′
Крис Смоллинг
86′
90′+3′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей считает, что его команда могла лучше сыграть против "Барселоны" (0:1) в матче Лиги чемпионов.
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МакТоминэй: «Мы проявили слишком много уважения к „Барселоне“»

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Скотт Мактомини: «Это всего лишь первый тайм. Мы „Манчестер Юнайтед“, нас никогда нельзя списывать со счета»

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Мактоминей: «В стартовые минуты слишком сильно уважали „Барселону“»

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Скотт Мактоминэй: «В первые минуты мы отнеслись к „Барселоне“ с чересчур большим уважением»

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