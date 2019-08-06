Футбол
Максимиллиан Филипп перешел из «Боруссии» в «Динамо»Вести.Ru 06:23
25-летний футболист подписал с москвичами четырехлетний контракт. Стоимость новобранца оценивается в 13-20 миллионов евро. Максимиллиан Филипп перешел в дортмундскую "Боруссию" в 2017 году из "Фрайбурга".
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 15:50, Вашингтон
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