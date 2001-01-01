Футбол
Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»Спорт-Экспресс вчера в 22:05
Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие. Также он добавил, что никогда не думал о деньгах. Первое интервью Филиппа в «Динамо».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции
В Москве проходят одиночные пикеты оппозиции. Такие мероприятия не требуют согласования с властями.
Обновлено в 06:59
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях улиц в результате дождей
Сильные дожди привели к подтоплению автодорог в Центральном и Хостинском районах, пишут в субботу в социальных сетях жители Сочи.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Пассажирке А321 пожелали смерти в соцсетях из-за видео с места ЧП
Девушка после эвакуации из самолета разместила сторис в Instagram и рассказала, что с ней случилось Некоторые пользователи соцсетей обрушились с негативными высказываниями на одну из пассажирок экстренно севшего в Подмосковье А321 Аллу Гарковенко, которая опубликовала в Instagram видео с места инцидента.
Обновлено в 00:46
Здоровье
«Фризиум» для ребенка: Минздрав призвали разобраться в ситуации
Заместитель председателя Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль заявил, что Минздрав должен разработать инструкции для участковых врачей, чтобы те полноценно информировали родителей детей, которые нуждаются в редких препаратах.
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам, посадившим самолет в поле
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев России пилотам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину.
Обновлено вчера в 21:01
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия
Полицейский напал на кандидата в депутаты Петербурга
Полиция выясняет, что привело к проблеме между сотрудником правоохранительных органов и кандидатом в депутаты, сообщают "Питерские заметки".
Обновлено в 04:45
Происшествия
ЧП на испытаниях под Северодвинском: медиков обследовали
Специалисты Федерального медико-биологического агентства России обследовали 91 медика из областной клинической больницы Архангельска, которые оказывали помощь после аварии под Северодвинском 8 августа.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В Ульяновской области проверят магазины на наличие кустарного масла
Глава Ульяновской области Сергей Морозов в связи с отравлением ряда жителей региона поручил установить, не продаётся ли подсолнечное масло от частного производителя в сельских магазинах.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия
В Одессе восемь человек погибли при пожаре в отеле
Обновлено вчера в 23:58
Авто
Toyota рассказала о новом кроссовере Wildlander на базе RAV4
Компания Toyota готовится представить новый паркетник Wildlander, построенный на базе RAV4 последнего поколения.
Обновлено вчера в 23:05
Футбол
Болельщики ЦСКА уговаривают Кругового не переходить в «Зенит»
В комментариях к сообщению болельщики ЦСКА принялись уговаривать футболиста не переходить в «Зенит», а продолжить карьеру в «армейском» клубе.
Обновлено в 06:32
Здоровье
Почти половина школьной формы может нести вред здоровью детей
Около 50% школьной формы оказалась опасной для здоровья детей.
Обновлено в 02:12
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась о своем отношении к Решетовой и Шишковой
Некоторые пользователи и вовсе стали осуждать Тимати за разрыв отношений с Аленой Шишковой - матерью его дочери Алисы.
Обновлено в 07:10
Наука
Секс, работа, еда: 22 совета, которые помогут продлить вашу жизнь
Австралийские ученые исследовали более 11000 человек и выяснили, что владельцы домашних питомцев намного здоровее тех, кто животных в доме не держит.
Обновлено в 03:18
Происшествия
Активиста «Бессрочного протеста» задержали в Петербурге
Полицейские задержали на выходе из дома в Петербурге сторонника «Бессрочного протеста» Сергея Беляева.
Обновлено в 05:31
Общество
Британские экологи раскритиковали Меган Маркл и принца Гарри
Активисты-экологи из Великобритании обрушились с критикой на принца Гарри и его жену Меган Маркл за полет на Ибицу на борту бизнес-джета Gulfstream 550.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия
СК опроверг слухи о мародерстве на месте посадки самолета А321
Информация о мародерстве на месте аварийной посадки самолета Airbus А321 не соответствует действительности, подобных случаев не зафиксировано.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Специалисты Airbus осмотрели аварийно севший А321 в Подмосковье
Сотрудники компании Airbus начали осмотр лайнера А321, совершившего экстренную посадку на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 07:19
Футбол
«Зенит» потерял Малкома и Дриусси
Обновлено в 07:55
Здоровье
Врач рекомендовал масло чайного дерева для профилактики ОРЗ
Обновлено вчера в 11:12
Армия и оружие
National Interest оценил быстрое развитие российского флота
Американский флот, как сообщают журналисты National Interest, можно назвать противоположностью российского.
Обновлено вчера в 08:19
Хоккей
Иван Барбашёв привез Кубок Стэнли в Москву
Обновлено в 07:25
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Энергетика
Стало известно об отказе Китая от венесуэльской нефти из-за санкций
Крупнейшая китайская нефтегазовая компания CNPC решила отказаться от прямых закупок венесуэльской нефти из-за ужесточения американских санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 06:32
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Транспорт
Сергей Цивилев дал старт мотопробегу Кемерово – Новокузнецк
Вместе с губернатором сюда прибыли участники российского байкерского движения "Ночные волки" во главе с Александром Залдостановым, которого большинство знают под псевдонимом Хирург, а также митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх.
Обновлено в 02:07
Общество
СМИ сообщили о планах отдать земли горных курортов в Сочи заповеднику
Минприроды занимается подготовкой обновленной версии положения «О Сочинском национальном парке», которое сможет перевести в заповедные часть рекреационных территорий, выделенных в аренду аффилированным с горнолыжным курортом «Роза Хутор» структурам для развития спорта и туризма.
Обновлено в 01:47