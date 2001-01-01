Футбол

Максимилиан Филипп: «В „Динамо“ почувствовал доверие»Спорт-Экспресс вчера в 22:05

Новичок московского «Динамо» Максимилиан Филипп в интервью «СЭ» признался, что для него главное — доверие. Также он добавил, что никогда не думал о деньгах. Первое интервью Филиппа в «Динамо».
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Филипп будет играть за «Динамо» под номером «5»

Soccer.ru06:38

Филипп будет играть под 5-м номером за «Динамо»

Спорт-Экспресс06:10
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