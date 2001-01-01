Футбол

Максименко поблагодарил болельщиков за поддержкуSoccer.ru 04:14

Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
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Александр Максименко – болельщикам: «Вместе мы — сила»

Матч ТВ05:10

Александр Максименко – болельщикам: «Вместе мы — сила»

Sportbox.RU05:10

Максименко обратился к фанатам «Спартака»

Евро-футбол.ру04:19

Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку

Soccer.ru04:14

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Чемпионат03:34

Ребров опубликовал фото с Максименко и поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

Спорт-Экспресс05:15
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Политика

Минобороны предлагает ужесточить правила призыва

Поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медкомиссии в военкоматах, предложены Министерством обороны РФ.
Обновлено вчера в 21:51
Транспорт

Таксистам хотят запретить работать сверхурочно

Глава комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев заявил, что российские таксисты вскоре могут забыть о сверхурочной работе из-за внедрения системы ГЛОНАСС.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес

Сын Бекхэма подрался со своей девушкой в Каннах

Ранее News.ru писал, что знаменитый английский футболист Дэвид Бекхэм на полгода стал пешеходом.
Обновлено вчера в 08:42
Происшествия

В Мурманской области загорелись два склада

Обновлено в 03:36
Происшествия

Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Происшествия

МАК опубликует отчет об авиакатастрофе SSJ-100 через 1,5 месяца

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует предварительный отчет об авиакатастрофе самолета SSJ-100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево через 1,5 месяца.
Обновлено в 06:14
Политика

Лавров обвинил Вашингтон в наращивании конфронтации в Южной Америке

США способствуют нарастанию конфронтации в Южной Америке, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Заключенные устроили бунт в одесской колонии

Беспорядки и пожар вспыхнули в Южной исправительной колонии, сообщает УНИАН. По предварительным данным, сбежали около 15 заключенных.
Обновлено в 05:49
Политика

Французский историк объяснила, почему Европа отвергает Россию

Французский историк Элен Каррер д'Анкосс объяснила в интервью журналу Le Point, почему Европа отвергает Россию.
Обновлено в 04:45
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский олигарх Игорь Коломойский рассказал, из-за чего произошел его конфликт с экс-президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:09
Происшествия

В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем

Обновлено вчера в 13:24
Общество

В Пензенской области чиновника лишили должности за пьяное вождение

Валерий Муругов был задержан за рулем пьяным. Чиновника в связи с произошедшим лишили водительских прав.
Обновлено в 04:30
Политика

Парубий сообщил, когда Рада рассмотрит отставку Гройсмана

Верховная рада рассмотрит вопрос об отставке премьер-министра страны Владимира Гройсмана и членов правительства 30 мая.
Обновлено в 05:33
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Кино

«Аладдин» возглавил российский прокат в выходные

Обновлено вчера в 22:32
Политика

Кремль прокомментировал решение трибунала ООН по украинским морякам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в прошлом году за нарушение госграницы.
Обновлено в 05:52
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Владимир Путин обсуждал с патриархом Московским и всея Руси Кириллом ситуацию со строительством храма на месте сквера в Екатеринбурге, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Валентин Гафт в инвалидной коляске приехал на съёмки «Судьбы человека»

Валентин Гафт приехал на съёмки программы «Судьба человека» в инвалидной коляске.
Обновлено в 00:39
Шоу-бизнес

Федосеева-Шукшина объяснила, почему ее первый брак продлился недолго

Обновлено в 06:02
Общество

Новорожденную москвичку назвали в честь героини «Игры престолов»

В Москве родилась девочка, которую назвали Арья в честь героини "Игры престолов", передает РИА "Новости".
Обновлено в 01:23
Экономика

Финансовый омбудсмен предложил использовать резерв ПФР в системе ухода

Уполномоченный по правам потребителей финансовых услуг в России Юрий Воронин предложил использовать резерв Пенсионного фонда России (ПФР) для нужд выстраиваемой системы долговременного ухода.
Обновлено 24 мая в 10:42
Происшествия

В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Пострадавшая в ДТП певица МакSим вернулась на сцену

В минувшую субботу певица впервые после случившегося вышла на сцену.
Обновлено в 05:48
Экономика

Leroy Merlin запускает новую сеть в России

На российском рынке строительных материалов появится новая сеть гипермаркетов «Максипро», которую будет развивать французский ритейлер Leroy Merlin.
Обновлено вчера в 18:18
Политика

В Кремле не стали комментировать сообщения о подарке Путина Киршнер

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения СМИ про якобы подаренный Владимиром Путиным экс-президенту Аргентины Кристине Киршнер исторический документ.
Обновлено в 06:03
Шоу-бизнес

Стас Михайлов пожаловался на неискренность коллег

Обновлено вчера в 17:48
Футбол

Символическая сборная РПЛ: в основе – Лунев и Чалов, в запасе – Сафонов и Влашич

Альтернатива: Сверрир Ингасон («Ростов»), 17 матчей, 2 гола Ингасон уехал из России еще зимой, но если бы остался и на вторую часть сезона – практически наверняка был бы с Ивановичем в первой сборной.
Обновлено вчера в 10:45
Общество

Жители Екатеринбурга предложили больше восьми тысяч мест для храма

Власти Екатеринбурга получили 8,2 тыс. предложений с возможными площадками для строительства храма святой Екатерины, сообщает городская администрация.
Обновлено в 03:58
Культура

Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветную революцию на Дону

Телеведущий из Ростова-на-Дону Дмитрий Дибров заявил, что ждет цветные революции на Дону.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Верка Сердючка рассказала о планах Потапа и Насти

Торжество по случаю свадьбы 38-летнего Потапа и 32-летней прошло в элитном ресторане под Киевом, куда пригласили весь украинский шоу-бизнес.
Обновлено в 05:49
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Александр Владимирович Максименко
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Российский футболист, вратарь московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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