Футбол

Максименко поблагодарил болельщиков за поддержкуSoccer.ru 04:14

Голкипер «Спартака» Александр Максименко выразил слова поддержки в адрес болельщиков клуба после завершения сезона.
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Максименко – болельщикам «Спартака»: Вместе – мы сила!

Советский спорт07:02

Ребров: низкий поклон тем, кто оставался со «Спартаком» и в горе, и в радости

Чемпионат05:18

Александр Максименко – болельщикам: «Вместе мы — сила»

Матч ТВ05:10

Максименко обратился к фанатам «Спартака»

Евро-футбол.ру04:19

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в сезоне-2018/19

Sport24.ru06:44

Максименко поблагодарил болельщиков за поддержку

Soccer.ru04:14

Ребров опубликовал фото с Максименко и поблагодарил фанатов «Спартака» за поддержку

Спорт-Экспресс05:15
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Происшествия

В Дагестане в лобовом ДТП погибли три человека

Обновлено в 07:08
Происшествия

В Одессе подавили бунт в колонии

В Южной исправительной колонии общего режима № 51 в Одессе удалось подавить бунт заключенных.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Екатеринбурге бизнесмен из списка Титова получил условный срок

Обновлено в 06:09
Гаджеты

В Windows прекратили сотрудничество с Huawei

Китайский бренд Huawei с недавнего времени включен в список запрещенных компаний в США, в связи с чем многие местные гиганты отказываются от сотрудничества с организацией.
Обновлено в 04:10
Происшествия

Строительные леса обрушились на стройке «Формулы-1» под Петербургом

На строительстве объектов трассы "Формулы-1" под Санкт-Петербургом обрушились строительные леса, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи Ленобласти.
Обновлено в 06:33
Происшествия

В Подмосковье ребенок оказался в реанимации после нападения собаки

Обновлено вчера в 18:25
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Авто

УАЗ опубликовал снимки уникального «Головастика» для «дальнобойщиков»

Обновлено в 02:18
Происшествия

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко госпитализирован

Обновлено в 04:10
Армия и оружие

В Сети опубликовали видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31

В Сети опубликовано видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:22
Политика

Коломойский раскрыл причину конфликта с Порошенко

Украинский предприниматель Игорь Коломойский рассказал о причинах конфликта с экс-президентом страны Петром Порошенко.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Москве на Большой Очаковской улице полиция задержала протестующих против точечной застройки

Обновлено в 03:02
Транспорт

Суперджет 100 повел в штопор дагестанских пассажиров

Ранее от эксплуатации российского самолета SSJ-100 отказалась российская компания Red Wings Airlines, бельгийская Brussels Airlines и ирландская CityJet.
Обновлено в 05:00
Авто

Представлена первая модель возрожденной марки Austro Daimler

В рамках Конкурса элегантности на вилле д’Эсте состоялась презентация первой модели возрожденной марки Austro Daimler — шутинг-брейка Bergmeister ADR 630 Shooting Grand.
Обновлено в 03:47
Происшествия

Бросившая сына в торговом центре москвичка попала на видео

Москвичка бросила сына в игровой комнате супермаркета и предложила сотрудникам магазина оставить ребенка себе.
Обновлено в 07:33
Происшествия

Задержание сына экс-сенатора Галлямова сняли на видео

Обновлено в 06:55
Политика

В России могут ужесточить правила призыва в армию

Министерство обороны России предложило внести поправки в закон «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся процедуры прохождения медицинской комиссии призывниками, сообщают 27 мая Известия.
Обновлено в 03:31
Хоккей

Овечкин и Малкин отпраздновали бронзу чемпионата мира танцами

На чемпионате мира сборная России завоевала бронзовые медали. В матче за третье место команда обыграла чехов по буллитам.
Обновлено в 07:46
Экономика

«Россети» нарастили чистую прибыль почти на четверть

Выручка холдинга 265,5 млрд руб.: в 2018 году показатель составил 260,3 млрд руб. Рост EBIDTA составил 20,9%.
Обновлено в 07:34
Экономика

Новую сеть гипермаркетов запускает в России Leroy Merlin

Французский ретейлер Leroy Merlin запускает в России новую сеть гипермаркетов «Максипро».
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие

Американские военные хотят купить российские патроны

Речь идет о патронах для пистолетов ТТ и ПМ, автомата АК-47, ручных пулеметов РПК и ПКМ, тяжелых пулеметов ДШК и снайперской винтовки Драгунова, сообщает издание Defense Blog.
Обновлено в 07:12
Общество

Минтруд предложил ввести для чиновников надбавку к зарплате

Речь идёт о предложении Министерства труда России, предполагающем введение системы наставничества и выплат надбавок к зарплате за успешное обучение нового сотрудника.
Обновлено в 05:40
Экономика

В Москве выросли цены на полисы ОСАГО

"Ингосстрах" поднял тарифы 23 мая — с 3600 руб. до 4118 руб. На аналогичную сумму с 22 мая выросли цены и у "Альфастрахования", сообщает газета "Ведомости".
Обновлено в 01:47
Происшествия

В Польше произошла стрельба в школе

В польском городе Бжесць-Куявский произошла стрельба в школе.
Обновлено в 07:39
Общество

В Екатеринбурге с могил лидеров ОПС «Уралмаш» исчезли памятники

Памятники лидерам организованного преступного сообщества Уралмаш Григорию Цыганову, Сергею Иванникову и Александру Хабарову исчезли с их могил на Северном кладбище Екатеринбурга.
Обновлено в 06:46
Транспорт

Иностранным компаниям хотят запретить быть операторами такси в России

Зарубежные сервисы такси не смогут предоставлять свои услуги на территории России.
Обновлено в 03:14
Политика

Путин и патриарх Кирилл обсудили ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл затрагивали тему строительства храма в Екатеринбурге при встрече, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес

Беременная дочь Дмитрия Хворостовского вышла замуж

Старшая дочь Дмитрия Хворостовского от первого брака с балериной Светланой Ивановой сыграла свадьбу.
Обновлено вчера в 07:15
Футбол

Экс-защитник «Тоттенхэма»: «Почеттино останется и подпишет шесть молодых футболистов»

Бывший защитник «Тоттенхэма» Пол Миллер поделился мнением о главном тренере лондонской команды Маурисио Почеттино.
Обновлено в 07:42
Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Обновлено в 02:51
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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