Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуСпорт-Экспресс 03:20

Вратарь "Спартака" Александр Максименко в Инстаграме выразил благодарность болельщикам красно-белых. Вчера, 26 мая, московский клуб сыграл с "Оренбургом" (0:2) в заключительном 30-м туре чемпионата России.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.

Политика Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I заявил о желании уйти на покой Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, заявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью со 2 июня.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.

Политика В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал» В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.

Политика На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине» На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Происшествия На Кубани задержали активистов «Экологической вахты» за съемки с дрона В Краснодарском крае полицейские задержали четверых участников «Экологической вахты по Северному Кавказу» за съемки с дрона во время инспекции леса.

Общество Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.

Происшествия Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.

Космос В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.

Политика В ЦИК Украины заявили о проблемах в подготовке к выборам Напомним, 21 мая после своей инаугурации Зеленский объявил, что распустит Раду, а вечером того же дня подписал соответствующий указ, назначив внеочередные выборы на 21 июля.

Кино Лидером российского проката в выходные стал «Аладдин» Гая Ричи Фильм был снят по мотивам ставшего уже классическим мультфильма «Аладдин» от студии Disney.

Происшествия Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.

Политика Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.

Происшествия Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.

Шоу-бизнес Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.

Общество Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.