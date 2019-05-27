Футбол

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуСпорт-Экспресс 03:20

Вратарь "Спартака" Александр Максименко в Инстаграме выразил благодарность болельщикам красно-белых. Вчера, 26 мая, московский клуб сыграл с "Оренбургом" (0:2) в заключительном 30-м туре чемпионата России.
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Максименко – болельщикам «Спартака»: Вместе – мы сила!

Советский спорт07:02

Вратарь «Спартака» лайкнул критический пост в сторону тренера клуба

Газета.Ruвчера в 22:50

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в сезоне-2018/19

Sport24.ru06:44

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Чемпионат03:34

Александр Максименко – болельщикам: «Вместе мы — сила»

Матч ТВ05:10

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Спорт-Экспресс03:20

Максименко лайкнул пост в инстаграме с призывом не слушать Кононова

Sports.ruвчера в 21:43
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Религия

Митрополит сравнил протесты в Екатеринбурге с расстрелом царской семьи

Обновлено в 04:34
Происшествия

Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту

Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.
Обновлено в 12:50
Политика

Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I заявил о желании уйти на покой

Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, заявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью со 2 июня.
Обновлено в 13:12
Гаджеты

Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой

Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.
Обновлено в 08:02
Политика

В Петербурге спустили на воду новый атомный ледокол «Урал»

В Санкт-Петербурге состоялось одно из самых значимых для освоения российской Арктики событий — на Балтийском заводе спустили на воду новый серийный универсальный атомный ледокол "Урал" проекта 22220, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено 25 мая в 08:16
Политика

СМИ сообщили о внесении Галустяна в базу данных «Миротворца»

Обновлено в 12:17
Политика

На Леонида Волкова составили протокол из-за твита о «сказочном Путине»

На соратника Алексея Навального Леонида Волкова, который арестован на 20 суток, составили административный протокол о неуважении к власти (часть 3 статьи 20.1 КоАП).
Обновлено в 12:41
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Происшествия

В Финском заливе серфер попал под «Метеор»

Обновлено в 10:07
Шоу-бизнес

Дочь Салтыковой рассказала, как овчарка разорвала ей лицо

Обновлено в 13:41
Гаджеты

Lenovo представила первый ноутбук с Snapdragon и 5G-модемом

Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено в 13:22
Политика

Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами заявил, что подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми

В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Происшествия

На Кубани задержали активистов «Экологической вахты» за съемки с дрона

В Краснодарском крае полицейские задержали четверых участников «Экологической вахты по Северному Кавказу» за съемки с дрона во время инспекции леса.
Обновлено в 11:45
Общество

Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока

Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Происшествия

Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского

В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:06
Космос

В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество

Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Пассажир умер в самолете, пытаясь провезти в желудке 1,5 кг наркотиков

Обновлено в 05:51
Кино

Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»

Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика

В ЦИК Украины заявили о проблемах в подготовке к выборам

Напомним, 21 мая после своей инаугурации Зеленский объявил, что распустит Раду, а вечером того же дня подписал соответствующий указ, назначив внеочередные выборы на 21 июля.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Заключенные одесской колонии устроили бунт

Обновлено в 06:23
Кино

Лидером российского проката в выходные стал «Аладдин» Гая Ричи

Фильм был снят по мотивам ставшего уже классическим мультфильма «Аладдин» от студии Disney.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей

Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.
Обновлено в 03:05
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Происшествия

Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии

По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Общество

В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах

В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото с глубоким декольте

Екатерина Климова, актриса из России, приятно удивила поклонников новым фотоснимком, на котором предстала перед публикой в роскошном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 06:28
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.
Обновлено в 11:51
Происшествия

В Ленобласти на месте обрушения трассы начался разбор завалов

В Приозерском районе Ленинградской области спасатели приступили к разбору завалов на месте обрушения строящейся гоночной трассы.
Обновлено в 07:14
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