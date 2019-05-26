Футбол
Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуСпорт-Экспресс 03:20
Вратарь "Спартака" Александр Максименко в Инстаграме выразил благодарность болельщикам красно-белых. Вчера, 26 мая, московский клуб сыграл с "Оренбургом" (0:2) в заключительном 30-м туре чемпионата России.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:30, Ашберн
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Общество
Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро
Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Происшествия
На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников
Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Политика
На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа
Во втором туре выборов президент Литвы победил бывший советник президента SEB Bank, экономист Гитанас Науседа, который участвовал в избирательной кампании как независимый кандидат.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Политика
Досрочные выборы в Верховную раду оказались под угрозой срыва
Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут не состояться из-за ряда факторов, которые делают их проведение согласно закону почти невозможным.
Обновлено в 14:12
Здоровье
Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе
Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество
В США анаконда «клонировала» сама себя
Обновлено в 14:38
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Политика
Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС
Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.
Обновлено в 14:11
Гаджеты
Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально
Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.
Обновлено в 07:57
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол
Аллегри хочет возглавить «Барселону»
По данным источника, итальянский специалист хочет возглавить каталонский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 15:21
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
Обновлено в 14:17
Общество
Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Черевченко
Обновлено в 10:45
Авто
Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться
Обновлено в 04:40
Гаджеты
Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами
Обновлено в 12:52
Политика
Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Футбол
«Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз
Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Бузова продолжает носить ювелирные украшения, подаренные ей Тарасовым
Журналисты выяснили, что Бузова до сих пор носит Rolex, который ей на 30-летие подарил Тарасов.
Обновлено в 13:56
Футбол
«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу
В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину
Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Космос
Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов
"Согласен, на прошлой неделе отправил записку команде Starlink, в частности, о сокращении альбедо", – написал Маск в Twitter в ответ на просьбу одного из пользователей сократить яркость свечения спутников.
Обновлено в 11:55