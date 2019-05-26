Футбол

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержкуСпорт-Экспресс 03:20

Вратарь "Спартака" Александр Максименко в Инстаграме выразил благодарность болельщикам красно-белых. Вчера, 26 мая, московский клуб сыграл с "Оренбургом" (0:2) в заключительном 30-м туре чемпионата России.
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Максименко – болельщикам «Спартака»: Вместе – мы сила!

Советский спорт07:02

Александр Максименко – болельщикам: «Вместе мы — сила»

Sportbox.RU05:10

Александр Максименко – болельщикам: «Вместе мы — сила»

Матч ТВ05:10

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку в сезоне-2018/19

Sport24.ru06:44

Максименко обратился к фанатам «Спартака»

Евро-футбол.ру04:19

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Чемпионат03:34

Максименко поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку

Спорт-Экспресс03:20
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Политика

На Украине возбудили новое дело против Порошенко

Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Армия и оружие

Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО

Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Общество

Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро

Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Происшествия

На станции Шиес произошли столкновения протестующих и охранников

Протесты в Шиесе: Протестные акции местных жителей против строительства мусорного полигона на станции Шиес, где планируют захоронить 10 миллионов тонн бытовых отходов из Москвы, проходят с осени 2018 года.
Обновлено в 07:36
Общество

Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном

Обновлено в 11:51
Политика

На выборах президента Литвы победил Гитанас Науседа

Во втором туре выборов президент Литвы победил бывший советник президента SEB Bank, экономист Гитанас Науседа, который участвовал в избирательной кампании как независимый кандидат.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Политика

Досрочные выборы в Верховную раду оказались под угрозой срыва

Досрочные выборы в Верховную раду Украины могут не состояться из-за ряда факторов, которые делают их проведение согласно закону почти невозможным.
Обновлено в 14:12
Здоровье

Работники скорой помощи устроили забастовку в Пензе

Более 100 сотрудников Пензенской областной станции скорой помощи организовали забастовку. Об этом рассказал ее организатор Павел Кузнецов.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Общество

В США анаконда «клонировала» сама себя

Обновлено в 14:38
Происшествия

Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области

Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Политика

Валентин Юмашев выдвинут в совет директоров МТС

Юмашев и Теодосину выдвинуты в совет директоров МТС в качестве независимых директоров.
Обновлено в 14:11
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 3000 представлены официально

Центральные процессоры AMD Ryzen 3000 имеют поддержку интерфейса PCI Express 4.0, в два раза больше кэша третьего уровня по сравнению с предшественниками, а также на 13% больший показатель IPC Топовой моделью семейства AMD Matisse стал Ryzen 9 3900X, который характеризуется 12 ядрами Zen 2 с поддержкой многопоточности, 64 МБ кэш-памяти L3, частотой от 3,8 до 4,6 ГГц и ценой в 499 долларов.
Обновлено в 07:57
Политика

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины

Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Футбол

Аллегри хочет возглавить «Барселону»

По данным источника, итальянский специалист хочет возглавить каталонский клуб в следующем сезоне.
Обновлено в 15:21
Происшествия

В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика

Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»

Обновлено в 14:17
Общество

Экзамены по литературе и географии открывают основной период ЕГЭ

Обновлено вчера в 17:02
Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Черевченко

Обновлено в 10:45
Авто

Концерн FIAT Chrysler предложил Renault объединиться

Обновлено в 04:40
Гаджеты

Ноутбук Asus ZenBook Pro Duo оснастили двумя 4K-экранами

Обновлено в 12:52
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Общество

В Москве новорожденной девочке дали имя героини «Игры престолов»

Обновлено в 03:21
Футбол

«Рубин» предлагал Бердыеву пойти на сокращение зарплаты в 10 раз

Ранее в СМИ сообщалось, что Бердыев уйдёт из казанского клуба по завершении сезона.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Бузова продолжает носить ювелирные украшения, подаренные ей Тарасовым

Журналисты выяснили, что Бузова до сих пор носит Rolex, который ей на 30-летие подарил Тарасов.
Обновлено в 13:56
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вышла в Премьер-Лигу

В финальном поединке встретились "Астон Вилла", в тренерском штабе которой работает Джон Терри, и "Дерби Каунти", возглавляемый Фрэнком Лэмпардом.
Обновлено в 11:55
Происшествия

Полиция задержала бросившую маленького сына в московском ТЦ женщину

Сотрудники полиции задержали женщину, отказавшуюся забирать маленького сына, которого она оставила в игровой комнате одного из ТЦ Москвы, сообщил глава управления информации и общественных связей Главного управления МВД столицы Юрий Титов.
Обновлено в 03:06
Происшествия

Суд на полгода продлил аресты восьми фигурантам дела «Нового величия»

Обновлено в 12:16
Космос

Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов

"Согласен, на прошлой неделе отправил записку команде Starlink, в частности, о сокращении альбедо", – написал Маск в Twitter в ответ на просьбу одного из пользователей сократить яркость свечения спутников.
Обновлено в 11:55
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Александр Владимирович Максименко
Российский футболист
Российский футболист, вратарь московского «Спартака» и молодёжной сборной России.
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Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной Национальной Лиге.
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