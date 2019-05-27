Футбол
«Спартак» верит в Кононова. И сокращает бюджетСпорт-Экспресс 17:00
Кононову предстоит бороться за: все ту же путевку в Лигу чемпионов и Кубок страны. Что касается Лиги Европы, то план по ней тоже появится.
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
Армия и оружие
«Ростех» оценил планы США закупить припасы для российского оружия
В «Ростехе» прокомментировали намерение Пентагона найти поставщика боеприпасов для российского вооружения, отметив, что этому мешают санкционные ограничения.
Обновлено в 11:47
Игры
Ubisoft может запустить аналог EA Access и Xbox Game Pass
Известная компания Ubisoft может запустить собственный аналог EA Access и Xbox Game Pass.
Обновлено в 08:52
Общество
Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро
Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Заключенные устроили бунт в одесской колонии
Обновлено в 05:49
Гаджеты
Основные характеристики Redmi K20 подтверждены Geekbench
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro официально представят уже фактически через полтора дня, поэтому количество всевозможных утечек с ними просто зашкаливает.
Обновлено вчера в 12:22
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Авто
В Сети показали первые фото Kia Xceed без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:37
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в парке японского города Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» на июньском сборе в Австрии
Петербургский футбольный клуб «Зенит» на июньском сборе в Зальфедене проведет серию товарищеских матчей с австрийским «Ваккером» и болгарским «Левски».
Обновлено в 14:55
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Политика
Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.
Обновлено в 06:47
Здоровье
Психотерапевт рассказал об опасных последствиях хронической усталости
Психотерапевт Александр Федорович рассказал об опасных последствиях синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).
Обновлено в 17:45
Шоу-бизнес
Раскрыт бюджет свадьбы Потапа и Насти Каменских
Свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских обошлась в семь миллионов рублей. Об этом сообщает StarHit в понедельник, 27 мая.
Обновлено в 08:34
Наука
Ученые из России сделали угольные ТЭС более экологичными и выгодными
Год назад российские металлурги выяснили, как можно сделать переработку золы не только более экологичным, но и выгодным процессом, изучив структуру и состав одиночных песчинок этого материала и разработав методику, позволяющую извлечь из нее почти весь алюминий и кремний.
Обновлено в 04:22
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Энергетика
МВФ вынуждает Киев покупать дорогой газ, считают в Раде
Депутат Верховной рады Виктор Бондарь заявил, что Украина покупает европейский газ по завышенной цене. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 19:17
Политика
Президент Австрии во вторник отправит в отставку правительство Курца
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен отправит во вторник в отставку правительство Себастьяна Курца.
Обновлено в 19:03
Космос
Появилось видео удара молнии в ракету «Союз-2.1б»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин опубликовал видео удара молнии в ракету-носитель "Союз-2.1б", которая стартовала с космодрома Плесецк со спутником "Глонасс-М", передает ТАСС.
Обновлено в 08:43
Культура
Ибсена перевели в цифровой формат
Спектакль Тимофея Кулябина открыл фестиваль «Радуга» На открытие юбилейного – 20-го по счету – театрального фестиваля «Радуга» был выбран спектакль, способный и без особой рекламы заполнить любой зрительный зал: «Нора, или Кукольный дом» по пьесе Генрика Ибсена в постановке Тимофея Кулябина.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе
Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.
Обновлено в 14:41
Общество
Каждое улучшение вызывает ухудшение: Молдавская школьная программа отбивает все желание учиться
Уже пару лет в Молдове обсуждается идея министерства просвещения облегчить школьную программу.
Обновлено в 18:00
Космос
60 спутников Илона Маска добрались до Урала
Обновлено в 09:30