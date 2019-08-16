Финансы
Максимальный и минимальный курс доллара на 2019 год назвали экспертыOAnews 01:55
Эксперты проанализировали опасности для российского рубля, назвав прогнозируемые минимальный и максимальный курс доллара на 2019 год. Среди рисков для американской валюты - провал рынка нефти, реакция инвесторов из-за рублевых гособлигаций, а также падение фондовых индексов.
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Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.РИА Новостивчера в 20:34
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:42, Ашберн
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Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24
Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.
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