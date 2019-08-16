Финансы

Максимальный и минимальный курс доллара на 2019 год назвали экспертыOAnews 01:55

Эксперты проанализировали опасности для российского рубля, назвав прогнозируемые минимальный и максимальный курс доллара на 2019 год. Среди рисков для американской валюты - провал рынка нефти, реакция инвесторов из-за рублевых гособлигаций, а также падение фондовых индексов.
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Эксперты рассказали, когда доллар будет стоить 70 рублей

Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Максимальный и минимальный курс доллара на 2019 год назвали эксперты

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Происшествия

Здание обвалилось под Петербургом

В Ленинградской области в городе Волхов обрушилась стена при сносе старого нежилого здания; погибли два человека Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС региона.
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