Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Эксперты проанализировали опасности для российского рубля, назвав прогнозируемые минимальный и максимальный курс доллара на 2019 год. Среди рисков для американской валюты - провал рынка нефти, реакция инвесторов из-за рублевых гособлигаций, а также падение фондовых индексов.

Максимальный и минимальный курс доллара на 2019 год назвали эксперты

Шоу-бизнес 44-летняя Екатерина Архарова родила первенца Новость сообщил муж актрисы Бывшая жена актера и телеведущего Марата Башарова, 44-летняя Екатерина Архарова, впервые стала мамой.

Политика Кадыров раскрыл детали разговора с Путиным после смерти отца Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи в Грозном с группой чеченцев из Иордании рассказал им о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным после гибели отца, первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Культура Скончался композитор Роман Леденев Сайт Союз кинематографистов России сообщил о кончине в возрасте 88 лет советского и российского композитора, профессора Московской консерватории, народного артиста РФ Романа Леденева.

Происшествия Под Омском нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика Пропавшего в Омской области трехлетнего Колю Бархатова удалось найти живым. Об этом сообщает интернет-издание NGS55.Ru.

Здоровье Врач-гинеколог рассказала об опасности родов после 60 лет Россиянки, которые родили ребенка после 60 лет, вероятнее всего, забеременели неестественным путем, а с помощью экстракорпорального оплодотворения, используя донорскую яйцеклетку.

Политика Путин поручил модернизировать аэродром Левашово до 2022 года Президент России Владимир Путин поручил модернизировать аэродром Левашово за три года.

Общество В Росгвардии объяснили появление вакансии снайпера на HeadHunter На появление вакансии снайпера на HeadHunter обратили внимание «Открытые медиа».

Политика ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Общество Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.

Происшествия Самолет вернулся во Внуково из-за попадания птиц в двигатель Самолет UTair, вылетевший из Москвы в Уфу, вернулся во Внуково из-за того, что в его двигатель попали птицы.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Финансы Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.

Политика Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24 Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.

Происшествия Здание обвалилось под Петербургом В Ленинградской области в городе Волхов обрушилась стена при сносе старого нежилого здания; погибли два человека Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС региона.

Общество Девочка судится с берлинским хором мальчиков Ребенок 9 лет из Германии подал в суд на хор мальчиков в Берлине из-за гендерной дискриминации.

Политика Продление ареста украинских моряков признали законным Защита украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, не смогла оспорить продление ареста.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский» Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.