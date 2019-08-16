Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Эксперты проанализировали опасности для российского рубля, назвав прогнозируемые минимальный и максимальный курс доллара на 2019 год. Среди рисков для американской валюты - провал рынка нефти, реакция инвесторов из-за рублевых гособлигаций, а также падение фондовых индексов.

Максимальный и минимальный курс доллара на 2019 год назвали эксперты

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