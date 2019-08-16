Курс доллара может вырасти до 70 рублей в случае провала рынка нефти ниже 50 долларов за баррель сорта Brent, падения мировых фондовых индексов еще на 10-15% и массового бегства инвесторов из рублевых гособлигаций, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.

с чего всё началось

Эксперты проанализировали опасности для российского рубля, назвав прогнозируемые минимальный и максимальный курс доллара на 2019 год. Среди рисков для американской валюты - провал рынка нефти, реакция инвесторов из-за рублевых гособлигаций, а также падение фондовых индексов.

Максимальный и минимальный курс доллара на 2019 год назвали эксперты

Политика Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.

Происшествия Пилот аварийно севшего в поле А321 вернулся в Екатеринбург Дамир Юсупов, командир экипажа самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернулся домой в Екатеринбург, сообщили в пятницу, 16 августа, «РИА Новости» в авиакомпании.

Политика Грузия заявила о незаконных работах российских военных на границе Российские военные возобновили монтаж железных столбов для установки проволочного ограждения на границе между грузинским селом Гугутианткари и селом Дисеви (территория Южной Осетии, которую грузинские власти считают оккупированной).

Политика В Совфеде оценили стратегию Киева о «реинтеграции Крыма и Донбасса» Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя главы офиса украинского лидера Руслана Рябошапки о необходимости разработки стратегии по «реинтеграции Крыма и Донбасса».

Происшествия Росприроднадзор нашёл незаконную свалку около аэропорта Жуковский Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) сообщила, что в радиусе двух километров от аэропорта Жуковский, где вчера, 15 августа, из-за попадания чайки в двигатель экстренно сел самолёт "Уральских авиалиний", находятся незаконная свалка и станция перегрузки мусора.

Происшествия В Португалии задержан один из крупнейших в мире торговцев оружием В португальском округе Эвора 14 августа был задержан Жак Месье, считающийся одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Происшествия В ДТП в Туве погибли четыре человека Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.

Технологии Сбербанк запустит оплату в магазинах с помощью отпечатка пальца Сбербанк готовится к внедрению оплаты с помощью биометрических данных - отпечатка пальца и изображения лица.

Общество Генконсульство в Гонконге предупредило россиян о готовящихся протестах Генеральное консульство РФ в Гонконге рекомендовало россиянам воздержаться от посещения мест массовых скоплений люди в связи с ожидаемыми новыми демонстрациями в городе.

Политика WSJ сообщила о желании Трампа купить Гренландию Президент США Дональд Трамп интересовался у своих помощников, могут ли Соединенные Штаты купить Гренландию, которая является частью Дании, пишет в четверг, 15 августа, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме.

Армия и оружие В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.

Футбол В Казани может пройти Суперкубок Европы В ходе общения стороны обсудили возможность проведения в Казани матча за Суперкубок Европы, сообщает пресс-служба казанского Кремля.

Общество В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.

Интернет Пользователи Instagram смогут помечать недостоверные публикации Instagram позволит своим пользователям маркировать публикации, которые, как они считают, не заслуживают доверия.

Политика Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1 Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.

Происшествия На пляжах России предложили установить камеры видеонаблюдения Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах.

Общество Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника.

Общество В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными Транспортные карты с электронными кошельками действуют в более чем 60 российских городах, ими пользуются миллионы человек, они востребованы среди туристов, однако эти риски не рассматривались при принятии закона и, вероятно, окажутся неожиданными для потребителей, подчеркивает ассоциация.

Транспорт «Победа» возобновила прекращенную неделю назад продажу билетов в Гюмри Авиакомпания «Победа» возобновила продажу билетов в армянский Гюмри, прекращенную на прошлой неделе. Об этом РБК заявили в компании.

Армия и оружие В Южной Корее потребовали от КНДР прекратить пуски снарядов Ранее сообщалось о пуске Северной Кореей двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря.

Политика Британия запретила поставлять в Россию подводные аппараты Великобритания наложила запрет на экспорт в Россию подводных погружаемых аппаратов.