Финансы

Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%РБК 10:22

По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%. Об этом говорится в материалах Центробанка.
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Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%

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Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России снизилась до 7,05%

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