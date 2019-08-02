Финансы
Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%РБК 10:22
По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%. Об этом говорится в материалах Центробанка.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 18:46, Ашберн
Армия и оружие
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В Свердловской области расстреляли семейную пару в собственном доме
Муж и жена были расстреляны из огнестрельного оружия, а их дочь ранена. За жизнь 21-летней девушки борются врачи Ирбита.
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Политика
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Обновлено в 09:57
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Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено в 15:42
Политика
Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
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На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса
Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.
Обновлено в 15:23
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На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.
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Президент России Владимир Путин разрешил охотиться с луком и арбалетом.
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Футбол
«Борнмут» забил «Лацио» три мяча, но этого не хватило для победы
Футбольный клуб «Лацио» в рамках товарищеской игры одержал победу над «Борнмутом».
Обновлено в 16:45
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Путин повысил предельный возраст службы для полицейских на пять лет
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.
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Полузащитник "Интера" Раджа Наингголан продолжит карьеру в "Кальяри".
Обновлено вчера в 13:45
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опустилась до 60,60 долларов за баррель, об этом свидетельствуют данные биржи.
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Цорн рассказал, что «Спартак» скоро сделает заявление по трансферу Тиля
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Обновлено в 16:45