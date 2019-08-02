Финансы
Максимальная ставка в топ-10 банков по вкладам снизилась до 7,05%РБК 10:22
По итогам третьей декады июля средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, которые привлекают наибольший объем депозитов в рублях, снизилась до 7,05%. Об этом говорится в материалах Центробанка.
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