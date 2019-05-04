Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла до 7,52%Банки.ру 08:26

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду мая составила около 7,52% годовых против 7,49% за третью декаду апреля, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.Таким образом, ставка увеличилась на 0,03 процентного пункта.

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла до 7,52%

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