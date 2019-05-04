Финансы
ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков РоссииИзвестия вчера в 09:13
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 04:09, Ашберн
Армия и оружие
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
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Шоу-бизнес
Рустам Солнцев выругался матом после аннуляции результатов шоу «Голос. Дети»
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Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
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В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Технологии
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Экономика
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Открытие торгов пятницы в России ожидается на позитивной стороне, индексы продолжат рост по инерции.
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Авто
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В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
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Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
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Общество
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Политика
Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки
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Обновлено вчера в 03:00
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Чеченский спецназ ответил на санкции США
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Обновлено вчера в 18:11
Наука
Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин
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Хоккей
«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли
Обновлено в 02:58
Общество
Прощание с Сергеем Доренко началось в столице
В столице прощаются с Сергеем Доренко, умершим на 60-м году жизни. Церемония проходит на Троекуровском кладбище.
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