Финансы

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла до 7,52%Банки.ру 08:26

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду мая составила около 7,52% годовых против 7,49% за третью декаду апреля, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.Таким образом, ставка увеличилась на 0,03 процентного пункта.
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Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России выросла до 7,52%

ТАСС08:39

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки вкладов

Ведомости09:10

Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла в начале мая

Rambler News Service08:52

ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России

Известия09:13

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла до 7,52%

Банки.ру08:26

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде мая выросла до 7,52%

ПРАЙМ08:17
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Музыка

«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»

«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика

Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В московском Институте физической химии произошел взрыв

Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Политика

«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне

Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля

Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
Политика

Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России

Юбилейное министерское заседание Совета Европы пройдет без участия главы МИД Украины Павла Климкина - он отказался от визита в Хельсинки из-за позиции организации по России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:48
Происшествия

Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу

Жителю Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Павлу Шаповалову, обвиняемому в угоне пассажирского самолета, продлили арест до 21 июля и перевели в психиатрическую больницу.
Обновлено в 07:43
Гаджеты

«Железный человек» теперь рекламирует OnePlus 7 Pro

Обновлено в 09:30
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
Обновлено вчера в 04:40
Политика

Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия

Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье

В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Футбол

Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку

Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Космос

Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны

Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Общество

Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Политика

Путин поддержал идею адресной помощи при подготовке детей к школе

В ответ Владимир Путин согласился с предложением сопредседателя центрального штаба ОНФ и директора центра "Сириус" Еленой Шмелевой - перенести часть учебных материалов на цифровые носители и нуждающимся семьям оказывать адресную помощь.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево

Обновлено вчера в 01:50
Политика

Минэнерго: «Газпром» сам достроит «Северный поток-2» в случае санкций

"Газпром" в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море, в случае если США все-таки решат ввести санкции против подрядчиков проекта.
Обновлено в 07:17
Происшествия

В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей

Обновлено в 05:56
Происшествия

На Кораблестроителей горит квартира

По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Экономика

Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты

Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
Обновлено в 09:25
Футбол

Агент Бекао заявил, что футболист намерен остаться в ЦСКА

Фернандо Терчейро, агент бразильского защитника московского ЦСКА Родриго Бекао, рассказал о переговорах с клубом по поводу подписания полноценного контракта.
Обновлено в 08:59
Здоровье

Детский омбудсмен в Уфе назвала количество потерянных страной детей

Детский омбудсмен привела неутешительные данные и по нерожденным, права которых также требуют защиты.
Обновлено в 08:25
Политика

Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов

Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Гаджеты

Vivo радикально снижает цены на флагманские модели

Vivo объявила о снижении стоимости популярных моделей своих смартфонов с 17 мая 2019 г. Новые цены получат устройства флагманской линейки – V15 и V11, а также аппараты, ориентированные на молодую аудиторию – Y95 и Y93.
Обновлено в 09:13
Политика

Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста

"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией

Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Происшествия

В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма

В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская помогла поставить памятник Татьяне Самойловой

Самбурская / / фото: Global Look Press Почти два года назад именно благодаря ее посту в инстаграме наши корреспонденты узнали о том, что три года как на могиле народной артистки РФ Татьяны Самойловой не могут поставить памятник.
Обновлено 14 мая в 22:55
ЖКХ

В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление

Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58
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