Финансы
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла до 7,52%Банки.ру 08:26
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду мая составила около 7,52% годовых против 7,49% за третью декаду апреля, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.Таким образом, ставка увеличилась на 0,03 процентного пункта.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 09:48, Ашберн
Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», — пояснили свое решение представители канала, отметив, что финальный отчет по проверке шоу будет готов до конца мая.
Обновлено в 07:28
Политика
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Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Политика
«Нафтогаз» допустил возможность газовых переговоров с Россией в июне
Киев продолжит газовые переговоры с Москвой только после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Россиянин перевозил мертвеца в мешке на крыше автомобиля
Водитель автомобиля «Волга» перевозил труп на крыше машины.
Обновлено в 04:04
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Климкин не поедет на заседание Совета Европы из-за России
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Обвиняемого в угоне самолета жителя Югры направили в психбольницу
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Обновлено в 07:43
Гаджеты
«Железный человек» теперь рекламирует OnePlus 7 Pro
Обновлено в 09:30
Политика
Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая
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Обновлено вчера в 04:40
Политика
Путин предложил решение конфликта с храмом в Екатеринбурге
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, передает корреспондент "Газета.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия
Смертельное ДТП с участием восьми автомобилей произошло на Ставрополье
В управлении ГИБДД по Ставропольскому краю проинформировали о том, что ДТП с участием восьми автомобилей в регионе произошло из-за дыма от горящих полей.
Обновлено в 09:24
Футбол
Ильин оскорбил Мирзова по национальному признаку
Полузащитник тульского Арсенала Резиуан Мирзов ударил форварда Урала Владимира Ильина во время ответного полуфинала Кубка России (2:2), услышав в свой адрес оскорбление по национальному признаку.
Обновлено в 07:39
Космос
Китайский луноход исследовал мантию на обратной стороне Луны
Ученые представили результаты анализа проб, собранные на обратной стороне Луны китайским луноходом «Юйту-2», сообщает журнал Nature.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Жалобы Арашукова на отсутствие халяля в СИЗО проверят
В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) пообещали проверить жалобы временно отстраненного сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах, на отсутствие халяльного питания в СИЗО «Лефортово».
Обновлено в 07:20
Политика
Путин поддержал идею адресной помощи при подготовке детей к школе
В ответ Владимир Путин согласился с предложением сопредседателя центрального штаба ОНФ и директора центра "Сириус" Еленой Шмелевой - перенести часть учебных материалов на цифровые носители и нуждающимся семьям оказывать адресную помощь.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Восстановлены детали катастрофы SSJ 100 в Шереметьево
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Политика
Минэнерго: «Газпром» сам достроит «Северный поток-2» в случае санкций
"Газпром" в состоянии самостоятельно завершить строительство трубопровода "Северный поток-2", который пройдет через Балтийское море, в случае если США все-таки решат ввести санкции против подрядчиков проекта.
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Москве клиент обманул банкомат на полмиллиона рублей
Обновлено в 05:56
Происшествия
На Кораблестроителей горит квартира
По словам очевидцев, сильный огонь вырывается из одной из квартир в доме 22, корпус 1, по улице Кораблестроителей.
Обновлено в 09:02
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Экономика
Альфа-банк назвал знаки зодиака, которым чаще выдают кредиты
Исследование «Альфа-банка» показало, что чаще всего кредиты получают люди, родившиеся под знаком Рыб. Обращаются же за ними чаще Близнецы.
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Агент Бекао заявил, что футболист намерен остаться в ЦСКА
Фернандо Терчейро, агент бразильского защитника московского ЦСКА Родриго Бекао, рассказал о переговорах с клубом по поводу подписания полноценного контракта.
Обновлено в 08:59
Здоровье
Детский омбудсмен в Уфе назвала количество потерянных страной детей
Детский омбудсмен привела неутешительные данные и по нерожденным, права которых также требуют защиты.
Обновлено в 08:25
Политика
Путин допустил возвращение системы распределения выпускников вузов
Президент России Владимир Путин допустил возрождение в стране системы распределения выпускников высших учебных заведений, получивших образование за счет бюджета.
Обновлено в 09:21
Гаджеты
Vivo радикально снижает цены на флагманские модели
Vivo объявила о снижении стоимости популярных моделей своих смартфонов с 17 мая 2019 г. Новые цены получат устройства флагманской линейки – V15 и V11, а также аппараты, ориентированные на молодую аудиторию – Y95 и Y93.
Обновлено в 09:13
Политика
Путин назвал срок ввода железнодорожной части Крымского моста
"В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает", - заверил глава государства.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Украинский генерал предупредил о последствиях войны с Россией
Если произойдет реальное военное столкновение между Россией и Украиной, то это приведет к "кровавой бойне", заявил украинский генерал Игорь Романенко.
Обновлено в 09:05
Происшествия
В Екатеринбурге арестован 21 задержанный на акции против храма
В Екатеринбурге Верх-Исетский райсуд назначил сроки наказания участникам протестной акции, задержанным 14 мая.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская помогла поставить памятник Татьяне Самойловой
Самбурская / / фото: Global Look Press Почти два года назад именно благодаря ее посту в инстаграме наши корреспонденты узнали о том, что три года как на могиле народной артистки РФ Татьяны Самойловой не могут поставить памятник.
Обновлено 14 мая в 22:55
ЖКХ
В первом чтении ГД приняла новый порядок расчета платы за отопление
Законопроект, который предусматривает введение нового порядка расчета платы за отопление в многоквартирных домах, Государственная дума РФ приняла в первом чтении.
Обновлено в 06:58