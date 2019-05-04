Финансы
Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла до 7,52%Банки.ру 08:26
Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду мая составила около 7,52% годовых против 7,49% за третью декаду апреля, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.Таким образом, ставка увеличилась на 0,03 процентного пункта.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
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Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
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Запрет на хостелы в жилых домах повысит цены на туристические услуги
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Политика
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Футбол
Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче
Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
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В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова
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Шоу-бизнес
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Российский боец UFC Олейник назвал дату следующего боя
Россиянин Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок 20 июля на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио, США.
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Политика
Больше половины украинцев негативно относятся к Путину
Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20
Общество
Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире
Обновлено вчера в 09:07
Политика
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В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, сообщает 47news.
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Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
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Футбол
«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом, «Зенит» остался в топ-50
Мадридский "Реал" занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии компании Brand Finance, санкт-петербургский "Зенит" расположился на 46-й строчке, сообщается на сайте компании.
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Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
Обновлено в 08:43
ЖКХ
Плата за отопление изменится в России
Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
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Политика
ФАН потребовало продолжить рассмотрение иска к Facebook
Российский информационный портал «Федеральное агентство новостей» требует от Калифорнийского суда продолжить рассмотрение иска к социальной сети Facebook за незаконную блокировку аккаунта.
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Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом
Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
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