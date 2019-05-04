Финансы

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла до 7,52%Банки.ру 08:26

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях за первую декаду мая составила около 7,52% годовых против 7,49% за третью декаду апреля, свидетельствуют данные мониторинга ЦБ.Таким образом, ставка увеличилась на 0,03 процентного пункта.
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Максимальная ставка по рублевым вкладам выросла в начале мая

Rambler News Service08:52

ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России

Известия09:13

ЦБ зафиксировал рост средней максимальной ставки вкладов

Ведомости09:10

Ставка банков РФ по вкладам в рублях возросла

News.ru09:22

Максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России выросла до 7,52%

ТАСС08:39

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам выросла до 7,52%

Банки.ру08:26

Максимальная ставка топ-10 банков РФ по вкладам в I декаде мая выросла до 7,52%

ПРАЙМ08:17
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Мать Ержана Максима оценила аннулирование итогов финала «Голос. Дети»

Как говорилось в заявлении, «промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу».
Обновлено в 08:25
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Политика

Путина возмутила ситуация с детской «площадкой-фантомом» в Рязани

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин уже поручил проверить обстоятельства строительства объектов в парке Рязани.
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Политика

Путин вспомнил об опыте подъема пожилой соседки на пятый этаж на руках

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Обновлено в 10:33
Политика

Украинская Рада определится с датой инаугурации президента 16 мая

Вопрос назначения даты инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Верховная рада рассмотрит на пленарном заседании 16 мая, сообщил председатель парламента Андрей Парубий.
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Футбол

Футболистов Ильина и Мирзова вызвали в КДК после конфликта на матче

Нападающего ФК «Урал» Владимира Ильина и полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова вызвали на заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) после конфликта во время матча Кубка России.
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Политика

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Обновлено в 03:19
Происшествия

В СКР назвали причину гибели актера Дмитрия Марьянова

Подмосковные следователи закончили масштабную работу по расследованию резонансного уголовного дела о гибели популярного актера театра и кино Дмитрия Марьянова.
Обновлено в 11:14
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Тарзан показал фанатам фото Наташи Королевой без макияжа

Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал в соцсети Instagram фотографию, где показал Наташу Королеву без макияжа.
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Российский боец UFC Олейник назвал дату следующего боя

Россиянин Алексей Олейник проведёт свой следующий поединок 20 июля на турнире UFC Fight Night в Сан-Антонио, США.
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Больше половины украинцев негативно относятся к Путину

Как ранее писал News.ru, больше половины украинцев негативно относятся к запрету российских телеканалов на территории страны.
Обновлено в 09:20
Общество

Россияне попали в список самых некрасивых наций в мире

Обновлено вчера в 09:07
Политика

Путин удивился «летающей» земле в Ленинградской области

В ходе медиафорума ОНФ в Сочи президенту Владимиру Путину рассказали о махинациях с землей во Всеволожском районе Ленинградской области, где участки на бумаге оказываются в нескольких километрах от своего реального местонахождения, сообщает 47news.
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Экономика

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Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
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Кино

От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»

Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
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Футбол

«Реал» стал самым дорогим футбольным брендом, «Зенит» остался в топ-50

Мадридский "Реал" занял первое место в списке самых дорогих футбольных брендов по версии компании Brand Finance, санкт-петербургский "Зенит" расположился на 46-й строчке, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 10:48
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Климкин отменил визит на заседание Совета Европы из-за России

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отказался ехать в Хельсинки для участия в министерском заседании Совета Европы, сообщает «Европейская правда».
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Плата за отопление изменится в России

Авторы законопроекта уверяют, что он не повысит плату за ЖКХ.
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Три года условно получил экс-сотрудник Тюменского УФСИН Геннадий Дудко

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Политика

ФАН потребовало продолжить рассмотрение иска к Facebook

Российский информационный портал «Федеральное агентство новостей» требует от Калифорнийского суда продолжить рассмотрение иска к социальной сети Facebook за незаконную блокировку аккаунта.
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Игорь Коломойский вернулся на Украину

Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину. Об этом сообщает интернет-издание TheBabel.
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Общество

У резиденции патриарха в Москве развернули плакат «Извинись за Екб»

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Лера Кудрявцева рассказала об отношениях с молодым хоккеистом

Телеведущая Лера Кудрявцева на своей официальной странице в социальных сетях рассказала о том, как складывается ее личная жизнь с молодым хоккеистом Игорем Макаровым.
Обновлено в 04:26
Политика

Мэрия Екатеринбурга проведет опрос жителей о строительстве храма

Обновлено в 10:42
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