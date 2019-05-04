Финансы
ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков РоссииИзвестия вчера в 09:13
Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%. Об этом в четверг, 16 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Банка России.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 05:40, Ашберн
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АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
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Политика
Россия ответит на новые санкции США
Россия предпримет ответные шаги в связи с новыми санкциями со стороны США. Об этом заявили в посольстве РФ в Вашингтоне.
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Порошенко подписал указ о мерах по инаугурации Зеленского
Действующий президент Украины Петр Порошенко подписал указ об обеспечении проведения мероприятий, связанных с инаугурацией избранного главы государства Владимира Зеленского.
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Армия и оружие
ТАСС: Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
Многоцелевая атомная подлодка «Казань» проекта 885 М не поступит на службу в Военно-морской флот России в этом году, как планировалось ранее.
Обновлено в 05:20
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Тайвань первым в Азии легализовал однополые браки
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Политика
Суд открыл производство о запрете на выезд Порошенко из Украины
Окружной административный суд Киева начал производство по факту запрета на выезд с территории Украины действующего президента Петра Порошенко и других украинских чиновников.
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Павел Дуров сильно раскритиковал WhatsApp
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Авто
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Организаторы конкурса объявили победителей в нескольких категориях.
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Культура
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Принято считать, что такие брахицефальные собаки страдают от не слишком удобной формы головы, воздухоносные пути в которой деформированы и сильно препятствуют дыханию, порой создавая даже угрозу жизни питомца.
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В РУДН эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за задымления
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Экономика
Суд обязал Baring Vostok продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области удовлетворил иск «Финвижн Холдингс» о колл-опционе на 9,99% уставного капитала (80,229 млрд акций) банка «Восточный».
Обновлено в 04:55