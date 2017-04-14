Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%Коммерсантъ вчера в 13:31
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
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Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%
Rambler News Serviceвчера в 11:15
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Футбол
Сборная Перу с Фарфаном в составе проиграла Сальвадору
Сборные Перу и Сальвадора в Вашингтоне (США) провели товарищеский матч. Победу во встрече со счетом 2:0 одержали сальвадорцы.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
Бывшего мэра Биробиджана заподозрили в злоупотреблении полномочиями
Следствие в Биробиджане возбудило уголовное дело в отношении бывшего мэра города Евгения Коростелева, который подозревается в злоупотреблении полномочиями при освоении 44,7 миллиона рублей в рамках реализации госпрограммы "Развитие образования", сообщает СУСК РФ по Еврейской АО.
Обновлено вчера в 21:00
Экономика
ЦБ опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни
Новые требования ЦБ, касающиеся продажи полисов страхования жизни, вступают в силу с 1 апреля.
Обновлено вчера в 03:16
Авто
Названы самые популярные новые седаны в России
Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).
Обновлено вчера в 09:58
Футбол
Сборной Украины грозят два технических поражения
Сборная Украины по футболу может лишиться четырех очков, завоеванных в отборочном матче чемпионата Европы 2020.
Обновлено вчера в 06:55
Футбол
Павел Погребняк отделался легким испугом
Ранее Погребняк в интервью "Комсомольской правде" назвал смешной ситуацию, когда за национальную команду России выступают темнокожие футболисты, а также заявил, что не понимает вызова в сборную натурализованного бразильца Ари.
Обновлено вчера в 09:08
Кино
Умер исполнитель роли графа Калиостро в «Формуле любви»
В кино в эпизодических ролях Мгалоблишвили впервые снялся в 1958 г. Наиболее запоминающейся его ролью в кинематографе был граф Калиостро в «Формуле любви» режиссера Марка Захарова.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
Козак: в Ford решили не продолжать самостоятельный бизнес в России
Автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России, компания планирует сосредоточиться на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Единоросс обозвал избирателей «дебилами» и «стадом»
Вы в политике не шарите, никто из вас, а уже отдали город малолетке без образования, – комментирует Иващенко в сети пост о поражении единоросса.
Обновлено вчера в 07:39
Хоккей
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Каролину»
"Вашингтон Кэпиталз" взял верх над "Каролиной Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
Чемпион России в составе «Рубина» возглавит «Партизан»
В качестве игрока Милошевич выступал за «Партизан» с 1992 по 1995 год и стал двукратным чемпионом Югославии.
Обновлено вчера в 19:18
Религия
В РПЦ объяснили слова о России без русских
Замглавы синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе объяснил, почему РПЦ призывает жителей России рожать и беречь семью.
Обновлено вчера в 13:38
Армия и оружие
Новый вертолет разрабатывают для аэромобильных подразделений ВДВ
Работы по созданию нового вертолета для аэромобильных подразделений ВДВ ведут российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:59
Здоровье
Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни
Обновлено вчера в 22:13
Происшествия
Экс-министр Абызов вернулся в Россию из-за уловки ФСБ
Экс-министр «Открытого правительства» Михаил Абызов прибыл в Россию благодаря уловке ФСБ.
Обновлено вчера в 23:56
Энергетика
Умные счетчики увеличат россиянам кварплату
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа планируется включить в тарифы для россиян, следует из направленного в правительство письма Минэнерго.
Обновлено вчера в 06:35
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
В Красноярске разрушающаяся гора угрожает восьми домам
Обновлено вчера в 23:05
Интернет
150 млн пользователей Android угрожал встроенный в игры вирус
Эксперты обнаружили вредоносную кампанию в январе 2019 года, а в конце февраля все приложения, содержащие вирус, были удалены из каталога Google Play.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Судьба имущества серпуховского экс-главы Шестуна решится без него
В Красногорском районном суде во вторник начался процесс по иску Генпрокуратуры, которая добивается изъятия в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна.
Обновлено вчера в 07:26
Здоровье
Минздрав утвердил порядок приостановления применения лекарств в России
«Минздрав России приказом от 14.11.2018 утвердил порядок приостановления применения лекарственного препарата для медицинского применения», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
У Кремля выкрали кабель правительственной связи
Обновлено вчера в 04:41
Космос
Ученые рассказали, почему люди могут видеть исчезающую Вселенную
Ученые еще в 1920-х годах узнали, что под воздействием темной материи Вселенная расширяется, взяв за основу измерение расстояний до галактик и того, насколько красным был их свет.
Обновлено вчера в 06:28
Политика
Захарова призвала американского журналиста извиниться перед россиянами
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратила внимание на высказывания известного американского обозревателя, аналитика международных отношений Фарида Закарии, который не раз заявлял о существовании сговора Дональда Трампа с Москвой.
Обновлено вчера в 03:25
Политика
Европарламент проголосовал за отказ от сезонного перевода часов
Европарламент одобрил законопроект, предлагающий отменить перевод часов на летнее и зимнее время с 2021 года.
Обновлено вчера в 12:35
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница отказала министру
Министерство просвещения России поручило региональным органам управления образованием Алтайского края выяснить причину увольнения учителя русского языка и литературы Татьяны Кувшинниковой из Барнаула, у которой начался конфликт с руководством школы из-за опубликованной в соцсетях фотографии в легком платье, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 14:25
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Британское правительство ответило отказом на петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании отказалось отменять планы по выходу из состава ЕС, несмотря на поданную петицию за отмену Brexit.
Обновлено вчера в 19:53