Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%Коммерсантъ вчера в 13:31
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам выросла до 7,72%
Rambler News Serviceвчера в 11:15
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
Общество
В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить в России Школпитнадзор — государственный орган по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.
Обновлено в 00:37
Происшествия
Boeing 737 Max экстренно сел в США из-за проблем с двигателем
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл поезд с военными трофеями из Сирии
Поезд с трофеями из Сирии прибыл во Владивосток.
Обновлено вчера в 23:38
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Происшествия
27 марта суд изберет меру пресечения экс-министру Абызову
Обновлено вчера в 23:19
Наука
Ученые рассказали о скором появлении алкоголя, не вызывающего похмелье
Обновлено вчера в 21:04
Спорт
Тренера дубля женского ЦСКА уволили после обвинения в домогательствах
Тренер дубля женского ЦСКА команды СКА УОР 26 марта уволен со своей должности после обвинения в домогательствах.
Обновлено вчера в 09:49
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Космос
В России разработали спутник, собирающий космический мусор
Новый космический комплекс, разработанный РКС, может захватывать космический мусор на низких орбитах Земли от 500 до 700 км. Аппарат состоит из ловушки с сетями в виде купола и конуса, а также системы переработки.
Обновлено в 00:32
Наука
В Самаре открыли тайну возникновения планет
Целью мероприятия являлось изучение механизмов образования вредных веществ в камерах сгорания при различных условиях и моделирование протекающих при этом процессов.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Гаджеты
Huawei представила новые смартфоны P30 и P30 Pro
Обновлено вчера в 11:34
Финансы
Набиуллина назвала слабое место экономики России
Отсутствие долгосрочных инвестиций и заимствований является слабым местом экономики России, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на расширенном заседании коллегии Минфина во вторник, 26 марта.
Обновлено вчера в 13:35
Общество
Фастфуд для пенсионеров разрабатывают в России
Разработка рецептур «продуктов для пожилых» уже началась, сообщил «Известиям» научный руководитель ФИЦ питания, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.
Обновлено вчера в 18:43
Авто
ЕС с 2022 года обяжет устанавливать в новые автомобили «черные ящики»
Как сообщила во вторник пресс-служба Еврокомиссии, в соответствии с новыми правилами с 2022 года автопроизводители должны будут оборудовать машины, которые продаются на территории ЕС, в том числе "черными ящиками" и системой автоматического удержания в полосе транспортного средства.
Обновлено вчера в 03:35
Политика
Порошенко предрек отказ Украины от импорта газа в ближайшие пять лет
В январе текущего года президент Украины заявлял о намерении обеспечить энергетическую независимость страны в ближайшие пять лет.
Обновлено вчера в 22:35
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Евродепутат пристыдил ЕП за Крым
«Вы осуждаете незаконную оккупацию Крыма, но одобряете незаконную оккупацию Косово», – приводит слова Шафхаузера ТАСС.
Обновлено вчера в 20:34
Армия и оружие
Самый редкий самолет ВМФ России сняли на видео
В Сети появилось видео полета единственного в своем роде самолета ВМФ России.
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
МВД предлагает лишать наркозависимых водительских прав
Заместитель министра Игорь Зубов в ходе своего выступления на заседании комитета по безопасности Совета Федерации заявил, что во многих странах наркоманы лишены права работать на опасных производствах, а также лишены права управлять транспортными средствами.
Обновлено вчера в 10:23
Экономика
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России
Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Армия и оружие
Новый вертолет разрабатывают для аэромобильных подразделений ВДВ
Работы по созданию нового вертолета для аэромобильных подразделений ВДВ ведут российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:59
Музыка
В Екатеринбурге рядом с «битлами» появилась стена памяти Кита Флинта
В Екатеринбурге рядом с памятником The Beatles сегодня появилась стена памяти Кита Флинта, вокалиста группы The Prodigy.
Обновлено вчера в 07:03
Происшествия
ФСО поймала укравших кабель правительственной связи у Кремля
Сотрудники МВД и федеральной службы охраны (ФСО) задержали злоумышленников, которые пытались украсть часть кабеля специальной связи около Кремля.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Стало известно, кто напал на посольство КНДР в Мадриде
Двадцать второго февраля группа неизвестных ворвалась в посольство КНДР в Мадриде.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
В Нидерландах нашли украденную 20 лет назад картину Пабло Пикассо
Обновлено вчера в 09:51
Здоровье
В Башкирии заражены гепатитом С почти 20 тысяч человек
В Башкирии на учете с хроническим вирусом гепатита C состоит 19938 человек, среди которых 229 - дети.
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Трамп продлил действие режима ЧП в связи с угрозой кибератак
Президент США Дональд Трамп продлил на год введенное еще Бараком Обамой в 2015 году чрезвычайное положение в связи с угрозой кибератак.
Обновлено вчера в 20:37
Авто
80 рублей и резиновый жгут - в багажнике порядок. Простой совет
Приобрел за 80 рублей метровый резиновый жгут с крючками. Зацепил за кольца, как показано на фото.
Обновлено в 01:20