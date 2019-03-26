Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%Коммерсантъ 13:31

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.

Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%

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