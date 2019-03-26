Финансы
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков выросла до 7,72%Коммерсантъ 13:31
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам банков из топ-10 в середине марта достигла 7,72%, говорится в сообщении Центробанка.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:42, Ашберн
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