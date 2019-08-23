Финансы
Максимальная ставка по вкладам продолжила снижениеRambler News Service 03:51
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде августа снизилась на 0,02 п.п. и составила 6,8%, следует из данных Банка России. В I декаде августа показатель опустился ниже 7% — до 6,82%.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:40, Ашберн
Политика
США намерены снова открыть консульство в Гренландии
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Себастьян Дриусси: «Уверен, что был бы отличным партнером для Месси»
Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси заявил, что его все устраивает в команде.
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Армия и оружие
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Нападающий ПСЖ Неймар хочет зарабатывать около 35 миллионов евро за сезон.
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В 2010 году пустынный демон Марса уничтожил два ровера NASA
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Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП на Кубани
Две машины столкнулись на трассе "Кавказ" в районе Армавира, погибли четыре человека, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
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Экс-советник Трампа рассказал о психических проблемах президента
Экс-советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи утверждает, что у Трампа психические проблемы, которые не позволят ему переизбраться на второй срок.
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Ссорясь с Данией в тщетных попытках купить Гренландию, действующий президент США Дональд Трамп действует в интересах России.
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали пример Гарри и Меган
Герцог и герцогиня Кембриджские решили показать британцам пример скромности и вместе с детьми отправились в Шотландию рейсом эконом-класса, передаёт teleprogramma.pro.
Обновлено в 03:15
Футбол
Шюррле поздравил Торреса с завершением карьеры
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
КНДР произвела очередной ракетный пуск
Обновлено в 19:01
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Авто
«АвтоВАЗ» начал выпуск Lada Granta Drive Active
Цены и дата начала продаж будут известны позже. Новая версия Granta для энергичной езды.
Обновлено в 09:02
Общество
В американском приюте поселился огромный кот
В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.
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Опубликовано патентное изображение консоли Sony PlayStation 5
Обновлено вчера в 12:49
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Здоровье
Первый случай смерти от вейпа зафиксирован в США
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти в результате заболевания, которое спровоцировало курение электронной сигареты.
Обновлено в 16:47
Футбол
«Эвертон» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ
В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимала «Эвертон».
Обновлено в 16:55
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Волкер заявил, что США готовы присоединиться к «нормандскому формату»
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединенные Штаты готовы присоединиться к "нормандскому формату".
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Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
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Обновлено в 16:27
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Первый в мире плавучий атомный энергоблок отправился на Чукотку
В Мурманске состоялась торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) "Академик Ломоносов" на место эксплуатации на Чукотку, передает корреспондент РИА Новости.
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Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом
Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.
Обновлено в 16:55
Политика
В Британии снимают сериал о Путине
Обновлено вчера в 10:39
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Ярд признался в любви к России перед боем с Ковалёвым
Обновлено в 16:59