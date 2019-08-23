Финансы

Максимальная ставка по вкладам продолжила снижениеRambler News Service 03:51

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде августа снизилась на 0,02 п.п. и составила 6,8%, следует из данных Банка России. В I декаде августа показатель опустился ниже 7% — до 6,82%.
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23 августа. Главное за минуту: ставки по вкладам уходят все ниже, ипотечные заемщики молодеют

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Банки РФ продолжают снижать ставки по вкладам

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