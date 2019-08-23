с чего всё началось

Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде августа снизилась на 0,02 п.п. и составила 6,8%, следует из данных Банка России. В I декаде августа показатель опустился ниже 7% — до 6,82%.

Кино Forbes составил список самых высокооплачиваемых актеров Журнал Forbes представил традиционный ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров года.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Происшествия Троих полицейских подозревают в изнасиловании девушки В городе Екатеринбурге троих полицейских подозревают в том, что они в ночь с 17 на 18 августа изнасиловали 22-летнюю девушку.

Происшествия В Калифорнии 27 человек пострадали из-за схода трамвая с рельсов По меньшей мере 27 человек пострадали в четверг, 22 августа, в результате схода с рельсов скоростного трамвая в Калифорнии.

Экономика США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Космос Китайцы собрали пилотируемый космический корабль нового поколения Китайские инженеры собрали первый летный образец перспективного пилотируемого частично многоразового космического корабля, который будет использоваться для доставки космонавтов на будущую орбитальную станцию.

Авто В Москве открылся первый шоурум президентского седана Aurus Senat В Москве открылся первый дилерский центр автомобилей Aurus в «Москва-Сити».

Общество В американском приюте поселился огромный кот В американском приюте для животных Моrris Аnimаl Rеfugе в Филадельфии поселился огромный кот, происхождением которого заинтересовалась даже полиция.

Кино Умер актер Виталий Логвиновский Советский, российский актер театра, кино и ТВ, народный артист России Виталий Степанович Логвиновский скончался на 79-м году жизни 22 августа.

Армия и оружие Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на испытания в море Как сообщает 23 августа пресс-служба судостроительного завода «Северная верфь» судно уже ушло на заключительный этап заводских испытаний.

Общество Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.

Политика Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8 Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.

Здоровье На юге России распространились опасные тропические комары Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.

Футбол Неймар хочет получать в «ПСЖ» 35 миллионов евро в год Нападающий «ПСЖ» Неймар хочет получать 35 миллионов евро в год по новому контракту, утверждает El Chiringuito.

Политика СМИ рассказали о помощи Трампа в строительстве «Северного потока — 2» «Ссора» президента США Дональда Трампа с Данией из-за покупки Гренландии может быть выгодна России и способствовать строительству «Северного потока — 2», пишет Die Welt.

Игры Apple ограничит возраст использования приложений социальных казино Компания Apple подтвердила информацию о том, что все приложения для социальных казино, доступные в App Store, отныне будут иметь возрастные ограничения 17+.

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Общество Кадыров попросил чеченцев построить небольшую мечеть после его смерти Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ республики построил и назвал в его честь небольшую мечеть.

Финансы Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.