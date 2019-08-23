Финансы
Максимальная ставка по вкладам продолжила снижениеRambler News Service 03:51
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде августа снизилась на 0,02 п.п. и составила 6,8%, следует из данных Банка России. В I декаде августа показатель опустился ниже 7% — до 6,82%.
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с чего всё началось
Средняя максимальная ставка вкладов в рублях на основе данных топ-10 крупнейших банков по объему депозитов физических лиц во второй декаде августа снизилась до 6,8%. Об этом говорится в пресс-релизе Центробанка.Ведомости08:53
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