Финансы
Максимальная ставка по вкладам продолжила снижениеRambler News Service 03:51
Максимальная процентная ставка по рублевым вкладам десяти банков, которые привлекают наибольший объем депозитов физических лиц, во II декаде августа снизилась на 0,02 п.п. и составила 6,8%, следует из данных Банка России. В I декаде августа показатель опустился ниже 7% — до 6,82%.
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Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Экономика
В ГСС оценили данные об отказе от SSJ-100 всех зарубежных авиакомпаний
В компании «Гражданские самолёты Сухого», являющейся производителем лайнеров Sukhoi Superjet 100, прокомментировали сообщения об отказе от эксплуатации SSJ-100 мексиканского авиаперевозчика Interjet — последней зарубежной авиакомпании, использующей данные лайнеры.
Обновлено в 06:03
Общество
Купол «Невской ратуши» в центре Петербурга предложили снести
Обновлено в 10:50
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Политика
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал уведомление Госдепартамента США о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" с 26 августа, сообщает RT.
Обновлено в 13:29
Происшествия
Мартин Кочесоко отпущен под подписку о невыезде в Кабардино-Балкарии
Как информировал "Кавказский узел", Верховный суд Кабардино-Балкарии сегодня отменил домашний арест руководителю черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартину Кочесоко, которого обвинили в незаконном обороте наркотиков.
Обновлено в 11:37
Авто
Началось производство LADA Granta Drive Active
«АвтоВАЗ» начал серийное производство новой LADA Granta Drive Active.
Обновлено в 05:41
Авто
Toyota презентовала автомобиль для Олимпиады
Напомним, в рамках спонсорского контракта компания Toyota передаст организаторам Олимпиады в Токио 3,7 тыс. единиц своего транспорта: эко-автобусы на водородных топливных элементах, беспилотные шаттлы, моторизированные модули для инвалидов и даже летающий автомобиль.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
В Норвегии считают, что под Северодвинском было два взрыва
Речь идет о трагедии 8 августа, когда в ходе испытаний на военном полигоне под Северодвинском произошел взрыв, жертвами которого стали двое военных и пять сотрудников "Росатома".
Обновлено в 14:51
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Политика
Украина признала бесполезность антироссийских санкций
Зеркаль отметила, что Украина не может постоянно поддерживать антироссийские настроения и что введенные Западом санкции не принесли должного эффекта и решения «вопроса по существу».
Обновлено в 12:35
Экономика
Трамп объявил об ответных пошлинах на товары из Китая
Китайские власти объявили, что они вводят пошлины на импорт товаров из США на $75 млрд.
Обновлено в 17:36
Происшествия
В Дагестане семья с двумя детьми погибла под камнепадом
В Цумадинском районе Дагестане под камнепад попала легковая машина, в которой находилась супружеская пара с двумя детьми.
Обновлено в 14:11
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» вышел на госиспытания в море
Фрегат "Адмирал Касатонов" вышел в море для проведения завершающего этапа государственных испытаний, по итогам которых будет принято решение о включении корабля в состав Северного флота РФ.
Обновлено в 06:43
Технологии
Уральский сервис для предпринимателей «Кнопка» возглавил человек из «Яндекса»
В сервисе для предпринимателей «Кнопка» произошла смена генерального директора, Антон Сизов уступил свое место Сергею Герштейну, об этом сообщается на официальной странице компании в социальных сетях.
Обновлено в 11:30
Футбол
Президент «Милана» необычным образом сравнил свой клуб с «Ювентусом»
Паоло Скарони, занимающий пост президента "Милана", необычным образом сравнил свой клуб с "Ювентусом", передает A Bola.
Обновлено в 16:49
Шоу-бизнес
Егор Крид улетел в Барселону с Алесей Кафельниковой
Кадры, которые Егор Крид опубликовал у себя в аккаунте социальной сети Instagram, свидетельствуют о том, что Басаева не поехала с ним в солнечную страну.
Обновлено в 09:27
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено в 08:23
Хоккей
Хоккеиста Кузнецова лишили бронзовой медали ЧМ-2019
Хоккеист Евгений Кузнецов лишился бронзовой медали, полученной им после чемпионата мира 2019 года, который проходил в Словакии.
Обновлено в 14:58
Политика
Марин Ле Пен отметила абсурд в заявлениях о возвращении России в G8
Выступая против возвращения России к участию в формате G8, европейские политики создают абсурдную пародию на холодную войну, написала глава партии "Национальное объединение", член комитета Национального собрания Франции по международным делам Марин Ле Пен в Twitter.
Обновлено вчера в 22:40
Экономика
Акции «Мечела» подскочили почти на 10%
На "Московской бирже" акции "Мечела" к 16:01 подскочили до 63,75 рубля (+9,6%) - уровня почти двухнедельной давности, объем торгов превысил 107,6 млн рублей.
Обновлено в 09:15
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика
Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма.
Обновлено в 04:31
Общество
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю решат в сентябре
Правительство России учло мнения и сторонников, и противников введения в стране четырехдневной рабочей недели, и поручило Министерству труда и социальной защиты оценить степень влияния этого перехода на экономику страны и социальную сферу.
Обновлено вчера в 08:06
Кино
«Джокер» с Хоакином Фениксом официально получил рейтинг «R»
Создатели «Джокера» с Хоакином Фениксом уже давно сообщали о том, что их картина предназначена для взрослой аудитории, но теперь у этого появилось официальное подтверждение: фильму присвоили рейтинг R - соответствующую маркировку заметили на его сайте.
Обновлено в 07:29
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09